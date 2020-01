Leur rare déclaration commune est si révélatrice

Le prince Harry aurait peut-être admis l’année dernière qu’il y avait une certaine tension entre lui et le prince William mais, malgré ces aveux, les frères ne sont pas satisfaits de la façon dont les médias se sont concentrés sur leur querelle. Dans une rare déclaration commune, les frères ont abordé une “fausse histoire” en particulier et ont fait savoir pourquoi cela ne va pas.

Prince William et Prince Harry | Samir Hussein / WireImage

Le prince Harry a admis que lui et le prince William ont été

se quereller

Lors du documentaire Harry & Meghan: An African Journey, le prince Harry a été interrogé sur les rumeurs d’une querelle avec le prince William et il a confirmé qu’il y avait une certaine tension entre eux.

Il a déclaré à l’intervieweur Tom Bradby à l’époque: “Une partie de ce rôle et une partie de ce travail et cette famille étant sous la pression qu’elle subit … inévitablement, vous savez, il se passe des choses.”

Il a poursuivi: «Mais écoutez, nous sommes frères. Nous serons toujours

frères. Nous sommes certainement sur des chemins différents en ce moment mais je serai toujours

là pour lui et, comme je le sais, il sera toujours là pour moi. »

Le prince Harry a partagé qu’une partie de leur rupture est due à leur vie bien remplie, notant: “Nous ne nous voyons pas autant qu’avant parce que nous sommes tellement occupés, mais je l’aime beaucoup. La majorité des choses sont créées à partir de rien. »

“Mais en tant que frères, vous avez de bons jours et vous avez de mauvais jours”, a-t-il ajouté.

Le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé qu’ils prendraient un «recul»

Le prince Harry et Markle ont débuté 2020 avec une annonce explosive qu’ils abandonneront leurs fonctions royales. Ils sont allés sur Instagram pour partager les détails de leur plan, notant: «Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. »

En outre, ils ont noté qu’ils «prévoyaient d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant à honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages».

La querelle du prince Harry et du prince William a-t-elle été causée par la décision des Sussex de quitter la famille?

Naturellement, certaines hypothèses ont été émises quant à savoir si la querelle du prince Harry et du prince William était en partie liée au désir des Sussex de quitter la famille royale. Si les discussions entourant leur plan avaient eu lieu depuis un certain temps, il y avait probablement des tensions au sujet du déménagement et des désaccords possibles sur la question entre les frères.

Parmi les rapports après l’annonce du prince Harry et de Markle, il y en avait un qui affirmait que le prince William était «dévasté», avec l’expert royal Katie Nicholl disant à ET: «On me dit en privé que William est absolument dévasté et assez choqué par cette décision pour Harry de démissionner de la famille royale. “

Nicholl a ajouté: «Je pense que William ressent un sentiment de trahison en

son frère et peut-être aussi le sentiment d’être abandonné. Pendant que Meghan et Harry

n’étaient pas le niveau supérieur de la royauté et par là je veux dire qu’ils ne sont pas un futur roi

et reine, vous savez que leur importance dans la famille royale est de ne pas être

sous-estimé. Ils sont extrêmement précieux. ”

Voir ce post sur Instagram

Ce matin, le fils du duc et de la duchesse de Sussex, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, a été baptisé dans la chapelle privée du château de Windsor lors d’un service intime présidé par l’archevêque de Canterbury, Justin Welby. Le duc et la duchesse de Sussex sont très heureux de partager la joie de cette journée avec des membres du public qui ont été d’un grand soutien depuis la naissance de leur fils. Ils vous remercient de votre gentillesse en accueillant leur premier-né et en célébrant ce moment spécial. Leurs Altesses Royales se sentent chanceuses d’avoir apprécié cette journée avec leur famille et les parrains d’Archie. Leur fils, Archie, a été baptisé portant la réplique à la main de la robe de baptême royale qui est portée par les nourrissons royaux depuis 11 ans. La robe de baptême royale originale, faite de fine dentelle Honiton doublée de satin blanc, a été commandée par la reine Victoria en 1841 et d’abord portée par sa fille aînée. Il a ensuite été porté pendant des générations de baptêmes royaux, y compris la reine, ses enfants et ses petits-enfants jusqu’en 2004, lorsque la reine a commandé cette réplique à la main, afin que la fragile tenue historique soit préservée et que la tradition se poursuive. Crédit photo: Chris Allerton © ️SussexRoyal

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 6 juillet 2019 à 8h14 PDT

Le prince Harry et le prince William ont fait une déclaration ensemble

À la suite des rapports tourbillonnant sur leur relation, les frères ont publié une déclaration conjointe pour mettre fin à certains bavardages. Plus précisément, ils semblaient répondre à un rapport du Times de Londres qui affirmait que le prince William avait une «attitude d’intimidation» envers Markle.

Le communiqué note: «Malgré des dénégations claires, une fausse histoire a circulé aujourd’hui dans un journal britannique spéculant sur la relation entre le duc de Sussex et le duc de Cambridge. Pour les frères qui se soucient si profondément des problèmes de santé mentale, l’utilisation d’un langage inflammatoire de cette manière est offensante et potentiellement nocive. »