L’événement inattendu qui a poussé LL Cool J à changer son cheminement de carrière

NCIS:

Los Angeles star LL

Cool J (né James Todd Smith) n’est presque pas devenu rappeur et acteur. Il

a dit un jour qu’il avait presque choisi une vie de crime. Voici l’événement inattendu qui a conduit

lui de changer d’avis.

LL Cool J a dit qu’il n’avait pas l’intention de devenir célèbre

(L-R) Chris O’Donnell comme agent spécial G. Gallen, LL COOL J comme agent spécial Sam Hanna sur NCIS: LOS ANGELES | Richard Cartwright / CBS via .

Bien que LL Cool J soit connu dans le monde entier, il dit qu’il

n’avait pas l’intention de devenir un rappeur et acteur célèbre. Lors d’un entretien avec

Steve Harvey, LL Cool J dit que sa renommée est simplement le résultat de son être

réussi. Alors que certaines personnes célèbres pourraient se plaindre du manque d’intimité

qui vient avec la renommée, LL Cool J dit qu’il choisit de se concentrer

sur les doublures argentées:

Je ne voulais pas être célèbre, ce n’était pas mon truc. Je voulais juste que ma voix soit entendue. Je voulais entendre ma musique à la radio. Je voulais faire des choses que j’aime faire. Mais un sous-produit de ma réussite en tant qu’artiste est la célébrité. En termes de défis, à celui à qui on donne beaucoup, il faut beaucoup.

Vous pourriez [complain about fans coming up to you when you’re trying to eat], mais quand vous essayez d’entrer quelque part et que la ligne est longue de quatre miles, et que vous entrez, il y a l’autre côté de cela. Pour moi, ce n’est pas vraiment un défi. C’est ce que c’est.

L’événement inattendu qui a amené LL Cool J à changer son chemin

Lors d’une interview sur The Queen Latifah Show, LL

Cool J a discuté du moment qui a changé sa vie pour toujours. Demande la reine Latifah

LL Cool J comment il a choisi entre une vie de crime ou gagner sa vie honnêtement. le

le rappeur a dit qu’il y avait

un événement qui a eu un grand impact sur lui et l’a convaincu de choisir la bonne voie:

En grandissant, je voulais gagner de l’argent. C’était mon truc. Je ne me suis pas lancé dans la musique pour de l’argent, parce que j’aime vraiment la musique et j’aime le divertissement. Mais en tant que jeune enfant grandissant dans le ghetto, je voulais sans aucun doute être le gars avec la belle voiture. Je ne voulais pas être le gars debout dans le coin avec mes chaussures retournées. J’ai été attiré par les arnaqueurs du quartier et j’ai été attiré par les trafiquants de drogue du quartier.

Il y a eu un moment au moment où j’envisageais d’aller dans cette direction, et cette vie, que mon ami est allé en prison. À ce moment précis. C’était juste avant de faire mon tout premier album. Et quand il est allé en prison, c’était un peu comme un réveil pour moi, et j’ai décidé de canaliser toute cette faim et ce désir dans la musique.

Pourquoi LL Cool J a rejoint le casting de «NCIS: Los Angeles»

LL Cool J sur NCIS Los Angeles | Sonja Flemming / CBS via .

LL Cool J a dit à Harry Smith, ancien animateur de The Early de CBS

Show, il a décidé de rejoindre NCIS: Los Angeles parce qu’il cherchait à

faire quelque chose de différent avec sa carrière. “Vous pourriez faire un tas de différents

des choses. Vous avez eu tellement de succès en faisant beaucoup de choses différentes. Pour vous atteler,

votre identité, votre avenir, à quelque chose comme ça n’est pas une décision qui est

facilement fait. Pourquoi as-tu fait ça?” demanda l’hôte. LL Cool J a parlé d’un

expérience d’acteur qui l’a convaincu de rejoindre le casting:

J’ai eu une grande expérience sur un autre drame. J’ai fait l’ouverture de la saison d’un autre drame il y a quelques saisons et j’ai attrapé le bug. Je voulais vraiment agir, et je voulais agir régulièrement. Et je voulais me mettre au défi et me permettre d’aller à un autre niveau et me permettre de mûrir et de vivre quelque chose de nouveau dans ma vie.

Et une partie de ce processus de maturité ne continue pas de faire les mêmes choses que vous avez toujours faites. J’ai donc décidé de m’engager dans ce spectacle, de m’engager dans ce que je pensais être une super équipe. Je crois en la marque NCIS et j’espère que les gens apprécieront le spectacle.

