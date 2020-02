2020-02-16 10:00:05

Selon Lewis Burton, son «cœur est brisé» après la mort de Caroline Flack.

Lewis Burton a le cœur brisé par la mort de Caroline Flack.

L’ancienne joueuse de tennis de 27 ans s’est rendue sur Instagram pour exprimer sa “douleur” et réitérer son amour pour Caroline, retrouvée morte à son domicile de Londres samedi (15.02.20).

À côté d’une photo d’eux ensemble, Lewis a écrit: “Mon cœur est brisé, nous avions quelque chose de si spécial.

“Je suis tellement perdu pour les mots que je souffre tellement Tu me manques tellement Je sais que tu te sentais en sécurité avec moi tu as toujours dit que je ne pensais à rien d’autre quand je suis avec toi et je n’étais pas autorisé à être là ce fois que je n’arrêtais pas de demander et de demander.

“Je serai ta voix bébé, je te promets que je poserai toutes les questions que tu voulais et que j’obtiendrai toutes les réponses, rien ne te ramènera mais j’essaierai de te rendre fier tous les jours.

“Je t’aime de tout mon coeur [broken heart emoji] (sic) ”

Lewis et Caroline se sont séparés dans des circonstances acrimonieuses en décembre, Lewis accusant le présentateur de l’avoir frappé avec une lampe dans son ancienne maison d’Islington.

Cependant, il a par la suite fait marche arrière sur sa demande initiale, après que Caroline a été accusée de voies de fait et a comparu devant le tribunal d’instance de Highbury Corner juste avant Noël.

Le présentateur a été empêché de voir Lewis dans le cadre de ses conditions de mise en liberté sous caution, mais il a toujours exprimé son soutien en ligne.

Il a dit: “Ça a été navrant de ne pas voir ma petite amie à Noël. Ce dont j’ai été témoin aujourd’hui était horrible. Elle ne m’a pas frappé avec une lampe. Les disputes se produisent tous les jours dans chaque relation. maintenant. (sic) ”

Et le jour de la Saint Valentin (14.02.20), Lewis a une nouvelle fois montré son soutien à Caroline, en écrivant avec une photo d’eux tous les deux: “Happy valentines. (Sic)”

