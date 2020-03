Lewis Capaldi a envoyé un texte de félicitations à Paige Turley

2020-03-05 17:30:04

Lewis Capaldi a envoyé un texte de félicitations à son ex-petite amie Paige Turley après qu’elle ait remporté “Love Island”.

La chanteuse de 23 ans – qui a récemment remporté le prix du meilleur nouvel artiste et de la chanson de l’année aux BRIT Awards – et Paige se sont fréquentés pendant environ un an, et malgré leur rupture, ils restent en bons termes.

Paige, 22 ans – qui a remporté la série de rencontres populaire – a déclaré à la BBC: “En fait, je lui ai envoyé un texto pour lui féliciter pour ses BRIT. Ouais, il m’a envoyé un SMS pour me féliciter pour” Love Island “, donc c’est bien mais je n’ai pas vraiment eu la chance de rattraper quiconque. ”

Interrogé sur leur relation ces jours-ci, Paige a ajouté: “Nous sommes toujours de bons amis.”

Avant de jouer sur «Love Island», Paige était largement connue simplement comme l’ex-petite amie de Lewis.

Mais la beauté blonde connaissait Lewis bien avant qu’il ne devienne un chanteur de premier plan, et malgré son récent succès, elle ne le considère toujours pas comme une superstar.

Elle a dit: “Je pense que parce que je connaissais Lewis auparavant, je ne le connais pas comme la superstar. Il a toujours été juste Lewis pour moi. C’est normal.”

Pendant ce temps, Lewis avait précédemment révélé que son single à succès ‘Someone You Loved’ était inspiré par sa défunte grand-mère – et non par Paige.

Le record a été un énorme succès commercial, en tête des charts au Royaume-Uni et en recevant une nomination pour la chanson de l’année aux Grammy Awards.

S’exprimant lors des BRIT Awards, Lewis – qui a connu une ascension fulgurante au cours des 12 derniers mois – a expliqué: “Contrairement à la croyance populaire, beaucoup de gens pensent que cette chanson parle de mon ex-petite amie, que vous pouvez maintenant voir tous les soirs sur «Love Island».

“Il s’agit en fait de ma grand-mère qui est malheureusement décédée il y a quelques années. J’espère dieu qu’ITV ne la contactera pas pour participer à une émission de télé-réalité.”

