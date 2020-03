Lewis Capaldi: J’étais une erreur

2020-03-24 01:30:05

Lewis Capaldi prétend qu’il s’agissait d’une “erreur”, car son père était censé subir une vasectomie avant sa conception.

Le chanteur de 23 ans a dominé les charts avec son single à succès “ Someone You Loved ”, mais il a maintenant dit qu’il n’était jamais censé naître du tout, car son père était censé avoir subi une vasectomie avant sa conception.

Dans un nouveau court métrage sur YouTube intitulé “Birthday Song” – qui parle de l’éducation de Lewis – il a dit: “Vous auriez dû voir mon père, il était vraiment triste.

“Ma maman était encore plus triste.

“Il était censé avoir subi une vasectomie. J’étais une erreur.”

Alors que son frère aîné Warren a ajouté: “Lewis était juste une conception immaculée. Je me souviens que mon père avait subi une vasectomie, puis neuf mois plus tard, nous avons eu une surprise avec Lewis qui sortait.”

Et bien qu’il n’ait peut-être pas été planifié, le chanteur écossais n’a pas mis longtemps à réaliser son potentiel de star.

Lewis raconte que son histoire d’amour avec la musique a commencé lors d’un trajet en voiture vers un parc de vacances en France avec ses parents, ses frères Warren et Aidan et sa sœur Danielle.

Pendant le trajet, il est devenu obsédé par un CD Queen que ses amis avaient joué dans la voiture, et a fini par jouer “ We Are The Champions ” pendant le spectacle de talents du parc de vacances.

Aidan a expliqué: “C’est probablement ce qui l’a déclenché. Vouloir toute l’attention. C’est à ce moment-là que nous avons su qu’il allait réussir, c’est un chercheur d’attention né.”

Et l’affinité de Lewis pour être le centre d’attention a continué aussi à l’école, où il était le “clown de classe”.

En parlant des jours d’école de Lewis, Aidan a ajouté: “Un gars drôle, un farceur, un clown de classe, définitivement. Il est exactement le même. Il n’a pas vraiment changé un peu.”

Alors que le chanteur «Before You Go» a dit: «Je me souviens [school] être amusant. Je ne me souviens pas avoir fait de travail. Je me souviens d’une fois où un gars a inventé un langage sale et c’était comme, une batte de baseball signifiait un pénis, des spaghettis signifiait un pubis. Et le f *** ing b ***** d m’a trempé dedans et a dit que je l’avais fait avec lui.

“Je ne f *** jamais et je me tiens là comme,” Qui est ce f ** k? ” J’ai pleuré si fort. Et je me suis dit: “Je ne le pensais pas, je n’ai jamais écrit de camion monstre”, ce qui signifiait que je restais b ***** k ou quelque chose comme ça. “

