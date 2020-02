Lewis Capaldi ne se sent pas à sa place dans l’industrie du divertissement

2020-02-14 11:30:06

Selon Lewis Capaldi, il “ne peut pas imaginer ne jamais se sentir à sa place” dans l’industrie du divertissement.

Le chanteur de 23 ans a connu une ascension fulgurante ces dernières années, et Lewis espère qu’il ne se laissera pas emporter par sa propre renommée et son succès.

Il a expliqué: “Qui sait? Peut-être que je deviendrai une diva du trou absolu dans les deux prochaines années, mais pour l’instant je ne peux pas imaginer ne jamais me sentir à sa place.

“Je veux dire, je perds encore mes conneries quand je vois quelqu’un de [the reality TV show] «Love Island». Ed Sheeran m’a donné le meilleur conseil. Il a dit que la renommée ne pouvait pas vous changer, mais qu’elle changeait les gens autour de vous et que vous ne vous sentiriez plus en contrôle de la situation. Nous sommes ici en territoire inconnu. ”

L’ex-petite amie de Lewis, Paige Turley, apparaît actuellement sur «Love Island».

Mais la star de la musique a nié que son hit hit ‘Someone You Loved’ parle de son ex.

Il a déclaré au journal Times: “Paige et moi sommes en bons termes et elle n’est plus ma petite amie, alors quand j’ai découvert qu’elle était sur” Love Island “, je me suis dit:” Qui s’en soucie? ”

“D’après tous les témoignages, elle pourrait le gagner et bonne chance pour elle, mais” Quelqu’un que vous avez aimé “ne concerne pas Paige.”

Au lieu de cela, Lewis a révélé que la chanson était en fait inspirée par sa grand-mère, bien qu’il ait admis que Paige avait influencé certains de ses autres succès.

Il a dit: “C’est à propos de ma grand-mère. Quand vous êtes petite, votre grand-mère est une gentille vieille dame qui vous fait un bon bol de soupe. En vieillissant, vous apprenez qui elle est réellement et malheureusement elle est décédée comme moi a commencé à découvrir sa vie.

“Beaucoup de chansons de l’album parlent peut-être de Paige, mais ‘Someone You Loved’ n’en fait pas partie.”

.