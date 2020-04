2020-04-04 23:30:07

Lewis Capaldi obtient des attaques de panique sur scène et se sent très inquiet de jouer.

Lewis Capaldi obtient des attaques de panique sur scène.

Le hitmaker «Someone You Loved» peut avoir beaucoup d’expérience dans la scène mais il admet qu’il est toujours «anxieux» en tournée et qu’il se sent «malade».

Il a dit: “J’ai eu une attaque de panique sur scène. Ce n’était évidemment pas amusant, mais quand cela arrive, vous devez essayer de tout remettre en place et vous dire:” D’accord, essayons juste de traverser ça “. Mais cela est le plus anxieux que je sois en tournée depuis des lustres. Je ne dirais pas que c’est difficile à apprécier, parce que je m’amuse toujours – mais je dirais certainement que c’est plus éprouvant, émotionnellement, peut-être. Vous venez dans cette arène et se tenir au milieu de ça et se sentir malade à cause de sa taille. C’est intense. Mais ensuite le spectacle est incroyable et généralement par les deux dernières chansons que j’ai arrangées – mais chaque soir, en sortant devant autant de gens , est assez choquant. ”

Et le chanteur de 23 ans est reconnaissant d’avoir une telle famille de soutien autour de lui alors qu’il a fustigé l’idée de la célébrité comme “stupide”.

S’adressant à l’Irish Times, il a ajouté: “Je ne bois pas quand je suis en tournée. Je ne bois plus de caféine, parce que je sens que ça me rend anxieux. Mais quand ça devient de plus en plus gros. Ma maman et papa ont également participé à de nombreux concerts de cette tournée. Vous vous contentez de rapprocher ceux qui vous entourent – vos amis et les gens qui sont là depuis le début. Et vous ne devez pas prendre les choses trop au sérieux. peut voir comment les gens perdent pied dans tout cela, et comment vous pouvez commencer à penser que vous êtes peut-être plus important que vous – parce que les gens prétendent que vous êtes. L’idée de célébrité est stupide, je pense. Mais tant que vous le savez et vous vous en souvenez, c’est pour le mieux. Pour être juste, je ne suis pas Justin Bieber ou Ed Sheeran – je ne me fais pas pourchasser dans la rue. Ce sont juste quelques personnes qui me demandent des photos quand Je suis dehors, donc ce n’est pas vraiment un problème. “

