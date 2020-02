Lewis Capaldi prend un verre alors qu’il remporte le premier BRIT

2020-02-18 21:00:06

Lewis Capaldi a avalé une bouteille d’alcool et a juré en remportant son tout premier BRIT Award.

La superstar écossaise a remporté le premier prix de la soirée, Nouvel artiste de l’année, et a renversé sa bouteille d’alcool après que la foule de l’O2 à Londres l’ait mis au défi.

Et plutôt que de prononcer un long discours, le hitmaker “Someone You Loved” a simplement dit rapidement: Merci beaucoup de bien vous voir dans une bonne nuit. ”

La victoire est survenue peu de temps après que Lewis ait bouclé son énorme succès «Someone You Loved».

Il avait précédemment admis qu’il détestait jouer à la télévision avant son set des BRIT Awards.

Le hitmaker “Hold Me While You Wait” se sentait vraiment “nerveux” avant sa prestation lors de la prestigieuse cérémonie à l’O2 ce soir (18.02.20).

Il a déclaré à Clara Amfo: “J’aimerais ne pas jouer. Je déteste jouer à la télévision. Je suis très, très, très nerveux.

“Nous verrons comment je vais continuer. Essayez de passer au travers aussi vite que possible.”

Lewis a également appelé en plaisantant son ami Sam Fender – qui était également en lice pour le nouvel artiste – Voldemort de “ Harry Potter ” après l’avoir battu au prix du choix des critiques en 2019.

Il a plaisanté: “Je suis aigre (blagues).

“Il est le Voldemort de ma vie.

“Si j’attire l’attention de cet homme, il y aura des feux d’artifice. Des feux d’artifice en colère. Nous arriverons aux coups j’en suis sûr.

“Si tu vois Sam, je le cherche.”

Sam avait prédit plus tôt que son copain Lewis Capaldi “s’éclaircirait” lors de la cérémonie.

