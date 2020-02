Lewis Capaldi remporte une double victoire aux BRIT 2020

2020-02-18 23:30:05

Lewis Capaldi était l’artiste le plus récompensé aux BRITs 2020 mardi soir (18.02.20).

La chanteuse écossaise a remporté le prix du Nouvel artiste de l’année et de la chanson de l’année pour “ Someone You Loved ” lors de la prestigieuse cérémonie à l’O2 à Londres mardi soir (18.02.20).

Le premier discours de Lewis a été mis en sourdine par ITV alors que le hitmaker “Grace” a rapidement déclaré: “Merci beaucoup de vous voir très bientôt.”

Il a ensuite pris pour cible son ex-petite amie, Paige Turley – qui est actuellement sur ‘Love Island – tout en acceptant sa deuxième distinction de la nuit alors qu’il réitérait que la chanson parlait en fait de sa défunte grand-mère.

Il a dit: “Je m’appelle Lewis. Merci beaucoup. Contrairement à beaucoup de gens qui pensent que c’est à propos de mon ex-petite amie que vous pouvez maintenant voir tous les soirs sur ‘Love island’, c’est en fait à propos de ma grand-mère qui est malheureusement décédée. il y a quelques années. ”

La star de 23 ans – qui avait clairement frappé l’alcool de plein fouet – a ensuite remercié sa grand-mère de “mourir”, avant de s’excuser.

Il a dit: “J’espère que Dieu ITV ne la contactera pas pour une émission de rencontres.

“C’est la meilleure année de ma vie. Merci à ma mère et à mon père d’avoir fait l’amour et merci à ma grand-mère de mourir. Désolé. A plus tard.”

Ailleurs, Dave a remporté le titre convoité de l’album Mastercard de l’année pour “ Psychodrama ” et Mabel a été nommée meilleure artiste solo féminine, battant des personnages comme Charli XCX et FKA Twigs.

La hitmaker ‘Don’t Call Me Up’ a dédié sa victoire à ses parents musiciens Neneh Cherry et à Cameron McVey de Massive Attack.

La superstar Grime Stormzy a été nommée Artiste masculin de l’année.

Le rappeur a rendu hommage aux “meilleures femelles” de son équipe en ramassant la statuette.

Le rappeur de “ Crown ” – qui a remporté la même distinction en 2018 – a dédié sa victoire à Dieu avant de remercier son équipe et sa mère, Abigail.

Le hitmaker “Vossi Bop” – qui a reçu son prix par le rockeur des Rolling Stones Ronnie Wood – a déclaré: “Tout d’abord, je remercie Dieu. Dieu je t’aime, je suis tellement heureux, Dieu merci, merci à mon maman et mon incroyable équipe Merky.

Pour être le meilleur mâle, j’ai les meilleures femelles de mon équipe. Je ne suis rien sans ces incroyables femelles. À chaque personne qui m’a soutenu, je vous aime. Alors merci.”

Ailleurs, Foals a été nommé Groupe de l’année, battant Bring Me The Horizon, Coldplay, D-Block Europe et Bastille.

Billie Eilish a remporté le prix International Female Solo Artist et Tyler, le créateur est rentré chez lui avec International Male Solo Artist.

Le prix Rising Star Award – auparavant connu sous le nom de Critics ‘Choice’ Award – a été décerné au hitmaker Celeste, “Stop This Flame”.

La cérémonie a vu un mélange étonnant de Lizzo, Harry Styles a interprété ‘Falling’, Dave a politisé son interprétation de ‘Black’ et la performance la plus attendue de la nuit a été les débuts en direct de Billie de son thème Bond ‘No Time To Die’ avec Hans Zimmer, Johnny Marr et son frère Finneas O’Connell.

Le 40e BRIT Awards – qui a été organisé par Jack Whitehall – s’est terminé avec Sir Rod Stewart réunissant ses camarades de visages Ronnie Wood et Kenney Jones.

La dernière fois qu’ils se sont produits lors de la cérémonie, c’était en 1993, avec Bill Wyman et feu Ian McLagan, lorsque Rod a reçu le prix de la contribution exceptionnelle.

Les gagnants des BRIT 2020 étaient les suivants:

Meilleur nouvel artiste – Lewis Capaldi

Artiste solo féminine – Mabel

Artiste solo masculin – Stormzy

Meilleur groupe – Poulains

Chanson de l’année – Lewis Capaldi

Album Mastercard de l’année – Dave

Artiste solo féminine internationale – Billie Eilish

Artiste solo masculin international – Tyler, le créateur

