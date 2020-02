2020-02-28 02:30:04

Lewis Capaldi serait en train de sortir avec un étudiant écossais de 21 ans.

Lewis Capaldi sort avec un étudiant.

La chanteuse de 23 ans a fait la connaissance de Catherine Halliday, 21 ans, au cours des dernières semaines et l’a récemment offerte à un dîner discret à la chaîne de rue italienne Prezzo dans sa ville natale de West Lothian, en Écosse, avant de la conduire Accueil.

Une source a déclaré à la rubrique Bizarre du journal The Sun: “Ils étaient très séduisants et semblaient s’amuser – à la fois rire et plaisanter beaucoup, se toucher les mains et être tactiles.

“Vous ne sauriez jamais qu’il était l’une des plus grandes stars du pays et c’est un endroit très discret pour aller manger mais il ne va évidemment pas dans tous les trucs de célébrités de fantaisie. Ils se tenaient la main en partant et est allé pour la voiture, et Lewis a posé pour quelques photos avec des fans, puis est monté dans une Fiesta et est parti.

“Ils riaient tous les deux de la tête et tiraient des visages parce qu’il l’a presque frappé en s’éloignant.”

Le couple se serait rencontré par des amis communs à Ibiza, en Espagne, il y a quelques mois et ne voyait que “comment les choses se terminaient” entre eux.

Un initié a expliqué: “Ils se sont rencontrés il y a quelques mois par des amis communs et étaient à Ibiza ensemble en même temps, mais ont décidé de garder le silence pour le moment et de voir comment les choses se terminent. Ils s’entendent bien et se soutiennent mutuellement. d’autres, mais aucun d’entre eux ne veut faire pression du tout sur le moment.

“Ils apprécient juste leur temps ensemble.”

Lewis a déjà été très ouvert sur sa vie amoureuse ratée et a admis dans le passé qu’il avait utilisé les applications de rencontres Tinder et Raya pour l’aider à trouver l’amour.

