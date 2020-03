Lewis Capaldi souffre d’un «mauvais estomac» sur la route

2020-03-16 09:30:07

Le réalisateur à succès “ Quelqu’un que vous aimiez ”, Lewis Capaldi, admet qu’il a souffert d’un mauvais estomac à cause des plats à emporter en fin de soirée pendant la tournée.

Lewis Capaldi a souffert de “l’apocalypse a ** e” en tournée.

Le hitmaker “ Someone You Loved ” est actuellement sur la route dans les arènes du Royaume-Uni, et il a admis qu’il ne se sentait pas à son meilleur avec un mauvais ventre pendant la tournée à guichets fermés.

S’adressant à la chronique Wired du journal Daily Star, il a déclaré: “J’ai vécu ce qui ne peut être décrit que comme l’apocalypse a ** e – ça vient de m’envoler!

“Mon a ** e a décidé que je ne suis pas trop occupé. Ça a dû être quelque chose que j’ai mangé, les collations de fin de soirée ne sont pas propices à un cul sain.”

La star de 23 ans a attribué ses problèmes de toilette à son amour pour la restauration rapide sur la route, et il a admis que son corps lui avait donné un avertissement équitable.

Il a ajouté: “C’est mon corps qui me dit de ne pas avoir de hamburger de bœuf en Suisse à 1h du matin, car vous en subirez la chute, vous en éprouverez les inconvénients assez rapidement.”

Le mois prochain, Lewis est prêt pour une tournée américaine avec Niall Horan, mais l’ancien chanteur de One Direction a insisté sur le fait qu’il ne laisserait pas son copain écossais avoir une mauvaise influence après avoir profité d’une soirée arrosée après les BRIT Awards le mois dernier.

Il a récemment déclaré: “Ce sera un verrouillage complet, sinon nous ne pourrons pas jouer.

«Je dois être sur scène pendant une heure et demie tous les soirs et je ne me suis pas facilité la tâche avec les chansons. Elles sont toutes en tonalité haute.

“Il n’y a aucun moyen que je serais d’un bon rapport qualité / prix si nous allions sur le fouet tout le temps. Donc, nous obtenons des nuits à l’écart maintenant.”

Le chanteur de “ This Town ” avait précédemment confirmé que lui et Lewis atténueraient leurs façons de faire la fête en tournée, après que Lewis ait dû annuler une série de spectacles britanniques pour éviter d’endommager ses cordes vocales en novembre.

Niall a expliqué: “Donc, l’idée que nous détruisions l’endroit et essayions ensuite de jouer pendant deux heures chaque nuit n’est probablement pas aussi réalisable que cela puisse paraître.

“Il va être difficile de ne pas faire ce que nous voulons faire, mais nous choisirons nos jours, irons prendre quelques bières et rirons. Nous rions toujours, de toute façon.

“C’est un homme très drôle. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez.”

