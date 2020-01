Lewis Capaldi souhaite bonne chance à l’ex Paige Turley sur Love Island

2020-01-14 15:30:05

Lewis Capaldi a souhaité à son ex-petite amie Paige Turley “bonne chance” alors qu’elle participe à “Love Island”, mais a plaisanté en disant qu’il aimerait une partie du prix en argent si elle gagne.

Le hitmaker “Someone You Loved” a déjà fait l’amour avec la chanteuse de 22 ans quand ils étaient adolescents, et maintenant que la beauté blonde participe à l’émission de téléréalité britannique “Love Island”, Lewis a plaisanté en lui disant qu’il aimerait qu’elle “glisse” lui deux grands “si elle parvient à se rendre à la finale et remporter le jackpot de 50 000 £.

Il a dit: “Le prix est de 50 000 £ et je dirai” Eh bien, écoutez. Ils vous ont demandé de continuer comme ça, je ne dis pas que je suis la raison mais aussi … ”

Lewis, 23 ans, dit que Paige ne lui a pas dit qu’elle allait participer à l’émission, mais qu’il n’a pas de rancune envers elle et lui a souhaité “bonne chance” pour trouver l’amour dans la villa.

Il a ajouté: “Elle ne m’a jamais dit qu’elle allait y aller. Cela aurait été un bon coup de tête.

“Mais fair-play et bonne chance à elle.

“Je vais baiser en le regardant – comme allez Paige, allez.

“Quand elle est sur un rendez-vous avec un garçon, je serai comme viens l’embrasser. J’espère qu’elle gagne.”

Et bien que le chanteur soit connu pour avoir écrit des morceaux déchirants, il dit que sa séparation avec Paige était “amicale”.

S’exprimant sur l’émission néo-zélandaise “The Edge”, il a insisté: “Je la connais depuis des années. 18 quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, 19 quand nous avons commencé à sortir, 20 quand nous avons fini de sortir. C’était une rupture très amicale.”

Paige est actuellement couplée à Ollie Williams – l’héritier du domaine Lanhydrock – dans l’émission de téléréalité, mais a déjà admis qu’elle ne savait pas si le beau gosse blond était son type, après que le couple ait connu des tensions quand Ollie a avoué qu’il avait triché sur une ancienne petite amie jusqu’à huit fois.

