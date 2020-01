Lewis Hamilton est devenu végétalien pour “ se sentir bien ” et sauver les animaux

2020-01-20 13:30:06

Lewis Hamilton a parlé de l’impact positif que le fait de devenir végétalien a eu sur sa performance en F1.

Lewis Hamilton est passé à un régime végétalien pour sauver les animaux et “se sentir bien”.

Le champion de Formule 1 – qui a été nommé Personne de l’année par l’organisation de défense des animaux PETA en 2018 – s’est ouvert sur les impacts positifs d’un régime sans viande et sans produits laitiers et sans autres produits d’origine animale sur sa performance, les niveaux d’énergie et la santé globale de son intestin.

Il a déclaré au nouveau numéro du magazine GQ Hype: “En fin de compte, vous voulez vous sentir bien.

“Vous voulez avoir de l’énergie, être cohérent.

“Vous ne voulez pas avoir de grandes oscillations et des hauts et des bas dans vos niveaux d’énergie.

“Le véganisme a éradiqué cela.

“Quand j’avais 22 ans, c’était un talent brut.

“Vous avez une abondance d’énergie, vous êtes en forme, il n’y a pas de courbatures …

“Mais je cherche toujours comment je peux m’améliorer.

“Ma vue peut-elle être meilleure? Mes réactions peuvent-elles être améliorées? Existe-t-il de nouvelles façons de tester mes réactions?

“L’ergonomie dans la voiture … comment puis-je tout simplifier?

“Il y a une multitude de choses et j’essaie toujours d’élever la barre.

“L’une des choses était mon sommeil et le fait de ne pas me sentir bien dans l’estomac.

“Votre instinct est votre deuxième cerveau.”

Le sportif automobile de 35 ans a ajouté que les non-végétaliens étaient absents.

Il a déclaré: “On nous apprend à boire du lait et à manger de la viande pour les protéines et j’ai commencé à explorer d’autres domaines de recherche autour de tout cela.

“La première chose était, qu’arrive-t-il aux animaux?” Deuxièmement, l’impact que cela peut avoir sur votre corps.

“C’est un avantage gratuit que je vais prendre.

“Si personne d’autre ne le veut, eh bien c’est leur perte.”

Pendant ce temps, la star britannique a plaisanté en disant qu’il devait “payer” le pilote de course finlandais Kimi Raikkonen, 40 ans, pour rester en F1, il n’est donc pas “le plus âgé”, mais a admis qu’il se sent “plus jeune que jamais” et “plus en forme que jamais”. , bien qu’il accepte que sa condition physique diminuera dans les années à venir.

Lorsque l’intervieweur a suggéré qu’il était un “homme d’État plus âgé”, il a dit: “Non, je le suis. Je dois commencer à payer Kimi [Raikkonen] de rester donc je ne suis pas le plus âgé.

“Heureusement, je pense qu’il va continuer.

“Je ne me sens pas du tout vieux.

“Je me sens toujours aussi jeune.

“Je me sens en forme, plus en forme que jamais.

“Tout fonctionne mieux maintenant, avec l’expérience que j’ai.

“Je ne pense même pas qu’il soit plus difficile de rester en forme physiquement, même si je suis sûr que cela va inévitablement se dissiper à un moment donné.”

