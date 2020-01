L’ex de Amy Schumer vit maintenant avec elle et son mari

Amy Schumer doit être l’un de ces ex cool.

Lors du dernier épisode de “The Howard Stern Show”, le comédien Kyle Dunnigan a révélé qu’il vivait actuellement avec l’actrice – avec qui il était déjà sorti – et son mari Chris Fisher. Oh, et leur fils de huit mois, Gene.

“Je suis là depuis un mois et demi”, a expliqué Kyle, notant qu’il s’était mis un peu trop à l’aise au début. “J’en ai tellement le droit, comme les deux premiers jours. Comme si le savon était bas et je me disais” Pourquoi le savon est-il bas “, alors j’ai dû me vérifier.”

Un Howard perplexe a demandé, “Et elle n’est pas énervée, comme si tu ne partais pas?”

“Non, elle a été très cool”, a déclaré Kyle, avant d’expliquer qu’il s’y écrasait tout en l’aidant à écrire son nouveau spectacle “Love, Beth” pour Hulu.

Il a dit qu’il avait sa propre chambre et une salle de bain en “marbre”.

Quant à savoir s’il évite le mari de Schumer – qui a épousé la star de “Trainwreck” en 2018 – au cas où cela serait trop gênant, Kyle a dit qu’ils préféraient la compagnie de l’autre “jouer aux échecs” et trouver du temps pour “éclater”.

De plus, “toute la nourriture est vraiment bonne et gratuite”, a-t-il plaisanté. “Je suis censé partir dans trois semaines, mais je ne pense pas que je vais y aller.”

Mais Kyle a admis qu’il devrait bientôt chercher son propre pad. “Je dois sortir de là, parce que c’est l’adolescence suspendue.”

Kyle – qui dit qu’il est sorti avec Amy “il y a quelque temps et c’était bref” – a collaboré avec la mère d’un enfant pour son sketch sketch Comedy Central “Inside Amy Schumer”, qui lui a valu un Emmy en 2015 pour la chanson parodique “Fille, tu n’as pas besoin de maquillage.”

Regardez Kyle renverser tous les détails de son mode de vie ci-dessus!

