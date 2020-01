L’ex de Kim Kardashian a une nouvelle femme qui ressemble étrangement à Kim

Kim Kardashian est mariée à Kanye West. Le couple a fait le nœud en 2014 et a actuellement quatre enfants ensemble.

Avant que Kardashian et West ne se réunissent, elle a souvent fait les gros titres pour sortir avec diverses personnes. Ces relations sont dans le passé maintenant, mais parfois, quelque chose arrive pour relier les ex de Kardashian à elle.

En particulier, l’un des vieux petits amis de Kardashian a attiré l’attention en raison de sa nouvelle épouse qui ressemble beaucoup à Kardashian elle-même.

Kim Kardashian en date de Reggie Bush

Kim Kardashian West | Rodin Eckenroth / WireImage

Kardashian et sa famille sont devenus des noms familiers en 2007 après la première de leur émission télévisée Keeping Up With the Kardashians. Quiconque a suivi Kardashian à cette époque peut se rappeler que son petit ami était l’athlète Reggie Bush.

Kardashian et Bush se sont rencontrés pour la première fois aux ESPY Awards 2007 et ont commencé à sortir ensemble peu de temps après. Bush, un footballeur de renom, a également fait de nombreuses apparitions dans Keeping Up With the Kardashians en tant que petit ami de Kardashian.

Leur relation a pris fin un peu en 2009, mais ils se sont remis ensemble peu de temps après. Cependant, Kardashian et Bush ont fini par se séparer définitivement en mars 2010.

En 2018, Bush a révélé que lui et Kardashian ne restaient plus en contact. Cependant, il a parlé d’elle de façon positive, en disant: «Elle fait un excellent travail en créant une marque pour elle-même, elle et sa famille. Je suis content pour eux … Elle est très intelligente. “

Reggie Bush est marié à Lilit Avagyan

Un an après la rupture de Bush et Kardashian, il a commencé une relation avec la danseuse Lilit Avagyan. Le couple s’est marié en 2014 – la même année que Kardashian a épousé West. Bush et Avagyan ont trois enfants ensemble: Briseis (né en 2013), Uriah (né en 2015) et Agyemang (né en 2017).

Les fans ne peuvent pas croire à quel point Lilit Avagyan ressemble à Kim Kardashian

Depuis que Bush et Avagyan ont commencé à se fréquenter, les gens sur Internet ont constamment souligné à quel point Avagyan ressemble à Kardashian. Avagyan a également un héritage arménien comme Kardashian, ce qui pourrait expliquer leurs similitudes.

Dans un épisode de Jimmy Kimmel Live, Jennifer Lawrence a abordé ce sujet avec Kardashian, demandant: «Pensez-vous que c’est une coïncidence que la femme de Reggie Bush vous ressemble?» Kardashian a simplement ri de la question.

Mais ce n’est pas seulement Avagyan qui ressemble à Kardashian. Les fans sont également devenus fous du fait que l’enfant aîné de Bush et Avagyan, sa fille Briseis, pourrait passer pour un double de la fille aînée de Kardashian et West, North. Les deux filles sont même nées la même année.

Un fan a posté une photo d’Avagyan avec Briseis et son fils Uriah avec la légende: «Je parie que vous pensiez que c’était Kim, North et Saint… Voici la femme, la fille et le fils de Reggie Bush… lol.»

Reggie Bush a été accusé d’avoir une liaison avec une autre femme

En plus de faire les gros titres pour sortir avec un sosie de Kim Kardashian, Bush a également fait la une des journaux pour avoir prétendument eu une liaison avec une serveuse de cocktail nommée Monique Exposito.

En 2016, divers médias ont commencé à signaler que Bush avait une liaison avec Exposito et qu’elle était enceinte de son enfant. Elle a également allégué qu’il avait essayé de lui payer 3 millions de dollars pour avoir un avortement.

Exposito elle-même était également mariée. Son mari était Alexandre Bastin, qui l’aurait épousée pour éviter de se faire expulser. Cependant, il a demandé le divorce d’Exposito en 2017.

Exposito a donné naissance à un petit garçon du nom de Preston en 2017. Elle a déclaré aux médias que des tests ADN ont confirmé que Bush était le père, mais qu’il n’a pas versé de pension alimentaire pour enfants.

Du côté de Bush, l’ancien joueur de la NFL n’a fait aucun commentaire concernant ce scandale. Il continue simplement de publier des photos d’Avagyan et de leurs enfants sur son compte Instagram.