L’ex de Mark Salling s’exprime

L’ancienne petite amie du défunt acteur Mark Salling a réfléchi à leur relation et à son arrestation pour possession de pornographie juvénile.

L’ancienne petite amie de Mark Salling pense que sa possession de pornographie juvénile était une “maladie”.

L’acteur de “ Glee ” s’est suicidé il y a deux ans, quelques semaines seulement avant sa condamnation pour avoir plaidé coupable, et Georgie Leahy a réfléchi à la manière dont elle avait essayé de soutenir la star, bien qu’ils se soient séparés deux ans avant.

S’exprimant sur son podcast “Georgie and Friends”, elle a déclaré: “J’étais là pour lui autant que je le pouvais. Je voulais qu’il sache qu’il m’a …

“C’est une dépendance, c’est une maladie. Aucun de nous ne peut le comprendre, le comprendre.”

Georgie pense que Mark essayait de “bien se débrouiller” pendant leur relation en 2015 mais était confus par les différences dans leur romance et “son sombre secret”.

Elle a dit: “Je suis très féminine – je n’ai pas de silhouette enfantine – j’ai donc l’impression de m’intégrer dans la moitié de sa vie. Il souffrait probablement depuis très longtemps.”

La beauté de 32 ans s’est souvenue de ce qu’elle ressentait lorsqu’elle a entendu pour la première fois son ancien amant arrêté.

Elle a dit: “Mon cerveau devenait fou. J’ai essayé d’appeler Mark pour savoir ce qui se passait, mais la police avait confisqué son téléphone.”

Elle a conduit jusqu’à sa maison et, ne trouvant personne chez elle, a laissé une note avec son numéro de téléphone et a promis d’être là comme un ami si Mark avait besoin d’elle, et ils se sont rencontrés une dernière fois quand il l’a invitée en février 2016.

Elle a dit: “Nous nous sommes juste étreints et nous sommes assis ensemble dans un silence total. Je voulais désespérément qu’il dise:” Ce n’est pas vrai “ou” J’ai été installé “. ”

Après cette réunion, l’acteur l’a exclue.

Elle a dit: “Je pense qu’il essayait de me protéger.”

Mark a été arrêté pour la première fois en décembre 2015, la police trouvant plus de 25 000 images et 600 vidéos illustrant la pornographie juvénile.

Il a conclu un accord sur le plaidoyer en décembre 2017 et devrait être condamné à une peine de quatre à sept ans de prison, mais s’est suicidé avant que la peine puisse être infligée.

L’affaire a été classée après sa mort.

