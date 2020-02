L’ex de Nema Vand lui dit qu’elle peut certainement faire mieux que lui

Ils sont séparés depuis un certain temps, mais Nema Vand ne semble pas prête à lâcher totalement son ex-petite amie Erica Saunders.

Dans cet aperçu exclusif du nouvel épisode de dimanche de “Shahs of Sunset” sur Bravo, Nema révèle que son ex travaille pour lui depuis leur séparation, l’aidant dans sa société Extras On Avail.

Mais tout cela est bouleversé après qu’Erica a révélé qu’elle a accepté un poste de talent pour une marque de chaussures à Barcelone.

“Elle est tellement solidaire et aimante”, dit Nema dans un confessionnal, avant de demander, “Comment lâchez-vous cela quand vous en avez déjà eu?”

“D’un point de vue égoïste, c’est terrible pour moi”, ajoute-t-il. “Cela me catapulte dans les moindres détails de ces projets. Je suis comme, je dois aller au gymnase, c’est l’heure des sushis, je ne peux pas être dérangé par ce genre de choses!”

Dire à Erica que sa sortie est “très stressante” pour lui, il note que même s’ils ne sont plus ensemble, ça commence vraiment à “se sentir comme si vous étiez seul maintenant”. «Je suis seule maintenant», répond-elle.

Après avoir noté la “dynamique bizarre” qu’ils ont, Erica dit que c’est quelque chose pour lequel ils devraient être “reconnaissants”, car cela montre qu’ils “peuvent traverser tout ce que nous avons vécu et entretenir ensemble une relation de travail lucrative”.

C’est à ce moment que Nema lui a lancé une bombe, qu’il a “toujours supposé” qu’ils se remettraient ensemble et se marieraient. “Je ne peux pas imaginer que deux personnes qui s’aiment comme ça puissent ne pas finir ensemble”, lui dit-il.

“Je ne sais pas pourquoi tu penserais que nous nous marierons”, réplique-t-elle. “Je ne vais pas finir avec toi comme tu es maintenant.”

Comme il l’appelle la «meilleure relation» de sa vie, il note également qu’il était probablement la «pire» pour elle. Le clip se termine alors qu’elle lui dit sans ménagement: “Je pense vraiment que je peux faire mieux que toi.”

Alors qu’ils remettent en question leur relation à l’avenir, l’épisode de dimanche verra également Destiney Rose tenter de s’excuser auprès de Reza Farahan pour son implication dans Strip Jenga-gate, Mike affrontera contre son père un GG poursuivant son voyage de FIV.

“Shahs of Sunset” est diffusé le dimanche sur Bravo.