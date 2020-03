L’ex de Peter Weber, Merissa Pence, obtient le dernier mot contre Victoria Fuller

Ce fut vraiment la saison la plus dramatique de The Bachelor dans l’histoire de la franchise. Plus souvent qu’autrement, Victoria Fuller a été au centre de ce drame. Entre un rendez-vous en tête-à-tête avec Peter Weber qui incluait son ex-petit ami présumé, au démarrage de la couverture Cosmopolitan pour avoir précédemment modelé pour une entreprise de vêtements qui utilisait l’expression «White Lives Matter» et le drapeau confédéré , la native de Virginia Beach a été impliquée dans sa juste part de controverse. Mais, peut-être que rien n’était aussi dramatique à voir que la date de sa ville natale.

Les rumeurs sur le passé rocheux de Fuller ont commencé avant même que cette saison de The Bachelor ne commence à être diffusée. Réalité Steve a rapporté qu’il avait reçu plus de négativité à son sujet que tout autre candidat dans l’histoire du baccalauréat. De plus, il a indiqué que Fuller était une des principales raisons de la fin des mariages multiples. Ces allégations ont été soulevées à nouveau lors de la date de sa ville natale lorsque l’ex-petite amie de Weber, Merissa Pence, les a portées à son attention. Comme elle connaissait personnellement le célibataire, elle sentait que partager la vérité avec l’essentiel.

«Je savais qui était Victoria, en ce qui concerne sa réputation, mais honnêtement, je ne savais pas qu’elle avait fait autant de dégâts qu’elle avait fait à notre ville natale. Cela a commencé à devenir une tendance. … Je me sentais comme si elle avait un peu plus de droits ou du moins ressentait cela. Et donc juste avant cela, j’avais l’impression que tous ces gens ici ne diraient rien? J’avais une position totalement différente de tout le monde parce que je connaissais Peter, je connais sa famille et je sais quel type de personne il est. Donc, je me sentais juste comme si quelqu’un devait dire quelque chose, je pensais qu’il m’écouterait probablement contre une fille au hasard », a expliqué Pence à nous pourquoi elle ressentait le besoin de venir sur The Bachelor et de discuter avec Weber de Fuller.

Mais, malgré les avertissements de Pence, Weber a choisi d’ignorer les signaux d’alarme comportementaux ainsi que les accusations et a donné à Fuller une rose. Pour sa part, Fuller a nié les affirmations à Virginia Beach ainsi que lors de l’épisode Women Tell All de la nuit dernière. Quand Chris Harrison lui a demandé pourquoi Pence avait fait ces accusations à son sujet, Fuller a répondu qu’elle voulait probablement venir sur The Bachelor. Le 2 mars 2020, au moment de la diffusion de Women Tell All, Pence s’est rendue sur son compte Instagram pour répondre apparemment à l’affirmation de Fuller selon laquelle elle voulait juste faire partie d’une émission. «La vérité est toujours la vérité, même si personne n’y croit. Un mensonge est toujours un mensonge, même si tout le monde le croit », a lu la citation qu’elle a postée dans son histoire.

Mais, il semble que beaucoup de gens dans Bachelor Nation croient encore Pence. Réalité Steve et de nombreux fans ont le sentiment que Fuller ment sur son passé et qu’elle ne sera jamais claire. En outre, Pence a partagé qu’elle avait obtenu le soutien des épouses auxquelles elle faisait référence lorsqu’elle a approché Weber avec les accusations. Apparemment, l’un d’eux est allé jusqu’à remercier Pence lorsqu’elle était dans un bar. Avec deux histoires très différentes de Pence et Fuller, nous ne connaîtrons probablement jamais la vérité complète. Mais, au moins, nous n’aurons plus jamais à regarder les arguments de Fuller et Weber.