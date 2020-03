L’ex-fiancé Benoît Beauséjour-Savard dit que Clare Crawley sera «incroyable» sur «The Bachelorette»

Les producteurs ont pris la décision surprenante de ne pas choisir un concurrent de The Bachelor et de choisir Clare Crawley pour The Bachelorette. La dernière fois que les fans l’ont vue, c’est quand Benoît Beauséjour-Savard lui a proposé de se retrouver aux Jeux d’hiver du Baccalauréat.

Il vient de partager sa réaction aux nouvelles. Lisez son message touchant et comment les fans y réagissent.

Benoît Beauséjour-Savard et Clare Crawley se sont fiancés aux «Bachelor Winter Games»

Clare Crawley et Benoit Beausejour-Savard sur «Les Jeux d’hiver du baccalauréat: le monde nous dit tout» | Paul Hebert / Walt Disney Television via .

Beauséjour-Savard est apparu dans la version canadienne de The Bachelorette. Crawley était auparavant sur la saison de Juan Pablo Galavis de The Bachelor. Ils ont tous deux été lancés lors des Jeux d’hiver de licence et sont finalement tombés amoureux.

Le truc, c’est que leur histoire d’amour n’a pas été montrée dans la série. Ils se sont reconnectés après la saison et ont révélé leur relation lors de la réunion.

«La seconde où je suis rentré à Sacramento [I] vérifié mon téléphone et j’ai eu un message d’un gars. Le timing était tellement décalé mais c’était tellement parfait pour moi parce que c’était un homme qui se souciait de savoir si j’allais bien », a-t-elle déclaré à Chris Harrison.

Il a été révélé que l’homme était Beauséjour-Savard. Il a ensuite proposé à Crawley et elle a accepté.

“Vous êtes la femme la plus forte que j’ai jamais rencontrée de toute ma vie et je sais que vous avez traversé beaucoup de choses et qu’il y aura des problèmes partout et chaque fois que ces défis, nous allons y faire face”, lui a-t-il dit.

Plus tard, ils ont rompu

Un peu plus d’un mois plus tard, ils ont annoncé leur rupture. Ils ont publié leur déclaration ensemble sur Instagram.

“C’est le cœur lourd que nous avons mutuellement décidé de mettre fin à notre relation”, lit-on dans le communiqué. «Nous pensons le monde les uns des autres et nous espérions pouvoir faire en sorte que cela fonctionne. Je suis désolé que ce ne soit pas ce que vous voulez entendre, mais c’est notre vérité. Sachez simplement qu’il n’y a pas de sentiments négatifs ici, nous sommes simplement deux personnes qui croyaient en l’amour et qui étaient suffisamment ouvertes pour lui donner une chance. »

Maintenant, il a été annoncé que Crawley sera la star de The Bachelorette pour la saison 16. Elle a parlé un peu de la raison de leur rupture.

“Nous avons réalisé que nous étions différents et que nous voulions des choses différentes”, a déclaré Crawley à People. «Mais nous restons toujours totalement en contact. Et nous nous enracinons les uns pour les autres et pour le bonheur de chacun. »

Il a posté sa réaction aux nouvelles sur Instagram

Beauséjour-Savard a affiché sa réaction le jour même de l’annonce. Il a posté une photo de lui avec Crawley. La légende se lit comme suit: «Félicitations à ce joyau !! Elle sera une Bachelorette incroyable. Elle est intelligente, amusante, forte, sait ce qu’elle veut et surtout, elle appellera les gars à déconner !! Enfer ouais !! Bonne chance dans votre voyage pour trouver l’amour @clarecrawley !! Vous serez le meilleur #thebestbacheloretteever. “

Les fans ont réagi positivement à la publication. Une personne a commenté: «Vous devez être célibataire! Vous avez le cœur le plus gentil. ” Un autre fan a écrit: “S’il vous plaît, dites-moi que vous sortirez de la nuit de limousine 1 !!!”

Il semble qu’ils se soutiennent toujours après leur rupture. Le temps nous dira si cette saison, Crawley trouvera l’amour.