L’ex-mari de Karlie Redd et Alexis Skyy échangent des coups après une première explosive

Il y avait des feux d’artifice pour le premier épisode de Love & Hip Hop: la neuvième saison d’Atlanta. L’épisode a présenté un gros argument entre le nouveau venu de la série et Love & Hip Hop: Hollywood (et New York) transplant Alexis Skyy et le membre de la distribution originale d’Atlanta Karlie Redd.

(L-R) Karlie Redd, Alexis Skyy | Michael Tullberg / ., Jim Spellman / FilmMagic

Karlie Redd et Alexis Skyy s’affrontent lors de la première

Redd et Skyy ont eu une confrontation passionnée lors de la première de la saison de Love & Hip Hop: Atlanta. Skyy est apparue à Rasheeda et à la célébration du mariage de Kirk Frost qui a duré 20 ans avec Akbar K. Peu de temps après son arrivée, Skyy est presque allée directement vers Redd après être entrée et avoir parlé à Rasheeda, avant de retirer ses chaussures.

Leur boeuf provient du fait que Skyy dit qu’elle a été impliquée avec l’ex-mari de Karlie Redd, Arkansas Mo, pendant leur engagement. Skyy va jusqu’à dire que la bague de fiançailles que Mo a donnée à Karlie était en fait la sienne en premier.

Le premier épisode de la neuvième saison a révélé que Redd et Mo avaient non seulement été mariés secrètement… mais n’étaient également plus ensemble. Une séquence intéressante de l’épisode montre Karlie en deuil du mariage lors d’un enterrement, avec un cercueil. Ils se sont séparés pour plusieurs raisons, notamment le fait que Redd a découvert qu’il avait un enfant avec une autre femme

Alexis Skyy et Arkansas Mo envoient des tweets

Après la première de l’épisode, Mo est allée sur Instagram pour nier toutes les affirmations de Skyy qu’elle avait faites. Il prétend qu’il n’était pas impliqué avec elle. Dans la publication Instagram, il a accusé Skyy de l’avoir utilisé pour avoir un scénario sur la série.

Sa légende se lit en partie: «J’étais avec un bijoutier en train de récupérer mon gril … u FaceTime, il m’a envoyé plus tard une vidéo d’une bague, j’ai demandé ce que vous en pensez … maintenant votre cul misérable fait cela a tourné cela dans un scénario et c’était bien avant que je J’ai même rencontré ma femme. Je jure qu’ils ne veulent pas être sur un spectacle ** désordonné tout en se maquillant pour être sur le spectacle, faux un ** histoires. ”

Il a poursuivi: “Quand j’ai rencontré ma femme, je n’avais même pas affaire à vous, pas de communication ou quoi que ce soit. Triste ce que les gens font et disent pour ce petit chèque ** et quelques minutes de gloire !!! ”

Après cela, Skyy est allée sur Twitter pour continuer à faire des réclamations sur la sienne. Dans une série de tweets, elle l’a accusé d’avoir essayé de l’accompagner et d’acheter ses affaires. Skyy prétend qu’elle a dépensé 100 000 $ pour elle afin de la faire sortir avec lui. Elle a également publié ce qui est une prétendue conversation par message direct Instagram avec Mo.

Skyy a également précisé dans un tweet que son problème n’était pas avec Redd et qu’elle n’avait pas de problème avec elle jusqu’à ce qu’elle aurait appelé sa mère. «Je n’ai JAMAIS eu de problème avec Karlie Redd. Le problème était entre Mo et mon beau-père, après que Mo a volé et s’est enfui avec l’argent investi par ma famille pour démarrer une entreprise de camionnage !! Karlie a appelé mon téléphone MOMS et lui a dit quand elle la verrait, comment elle allait lui cracher au visage », a tweeté Skyy.

Love & Hip Hop: Atlanta est diffusé chaque semaine sur VH1.