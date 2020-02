L’ex-mari de Mel B cherche la garde complète de leur fille

2020-02-05 17:30:05

L’ex-mari de Mel B, Stephen Belafonte, cherche à obtenir la garde légale et physique de leur fille de huit ans, Madison.

La star des Spice Girls et son ex-mari Stephen Belafonte ont actuellement la garde conjointe de leur fille de huit ans, Madison, mais dans les documents judiciaires déposés cette semaine, Stephen a demandé la garde légale et physique complète du jeune.

Selon TMZ, Stephen affirme que Mel a “presque abandonné” son plus jeune enfant depuis son déménagement au Royaume-Uni après sa séparation de Stephen.

Le producteur de 44 ans allègue également qu’il a été le seul soignant de Madison pendant la majorité de 2018 et une grande partie de 2019.

Cependant, Stephen est toujours disposé à laisser Mel – qui a également Phoenix, 20 ans, avec Jimmy Gulzar, et Angel, 12 ans, avec Eddie Murphy – voir sa fille, bien qu’il veuille que les tribunaux décident que les visites ne peuvent avoir lieu qu’à Los Angeles et sous surveillance.

Les documents viennent après que Mel, également âgée de 44 ans, ait vu sa demande de ramener Madison au Royaume-Uni pour Noël bloquée par les tribunaux en décembre, après qu’ils aient statué en faveur de Stephen.

À l’époque, Stephen a déposé des documents demandant à Madison de rester à Los Angeles avec lui à Noël plutôt que de voyager avec Mel, et les dossiers judiciaires montrent que le juge a approuvé sa demande.

Pendant ce temps, le hitmaker “ Wannabe ” a essayé de garantir la garde de Madison elle-même, car elle a dit qu’elle aimerait que Madison déménage au Royaume-Uni avec elle en permanence.

Elle a dit: “Le seul cadeau que je veux, c’est d’avoir ma plus jeune fille Madison avec moi à Leeds. Je suis actuellement au milieu d’une bataille pour la garde de son père et c’est incroyablement difficile. Mais j’espère et je prie pour obtenir sa maison.”

En novembre, Mel a déposé des documents judiciaires demandant de retourner au Royaume-Uni parce qu’elle ne pouvait pas trouver de travail aux États-Unis.

Stephen obtient actuellement la garde de Madison pendant la nuit tous les mercredis et tous les deux week-ends et Mel a promis de lui fournir toujours des “visites raisonnables” si elle est autorisée à retourner dans son pays natal de Leeds, soulignant que le jeune a voyagé entre Los Angeles et le Royaume-Uni pendant le retour des Spice Girls, et que son ex-mari voyage aussi régulièrement.

Elle a souligné qu’elle n’essayait pas de garder Madison loin de son père mais qu’elle se sent “inquiète” le producteur fera cette affirmation et s’inquiète s’il garde leur fille à temps plein aux États-Unis, il ne favorisera pas une relation positive et la petite fille pourrait allume-la.

