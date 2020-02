L’ex-mari de Tamra Judge, Simon Barney, a reçu un diagnostic de cancer de la gorge de stade 3

Simon Barney, marié à récemment quitté “Real Housewives of Orange County” étoile Tamra Judge depuis 13 ans avant de l’appeler quitte en 2011, vient de révéler son diagnostic de cancer de la gorge de stade trois.

“Je suis une personne privée, malgré ce que mon temps à la télé-réalité pourrait dire”, a déclaré Barney, 55 ans. GENS dans une interview publiée mardi matin. “Mais je voulais parler avant que quelqu’un d’autre ne fasse et utilise leurs mots, pas les miens. Et en parler pour que les autres puissent voir comment j’ai mené ce combat avec optimisme, et le bien que cela a finalement apporté ma vie.”

“Je pense que tout arrive pour une raison, je pense que votre destin est à peu près défini pour vous, et vous êtes ici pour apprendre des leçons”, a ajouté le père de trois enfants. “Cela a été une leçon difficile pour moi. Et j’espère que ça peut être une leçon pour les autres aussi.”

Barney a déclaré à la publication qu’il avait commencé à ressentir des symptômes en mai 2019, notant d’abord que ses glandes salivaires étaient enflées d’un côté. Il a déclaré que les médecins pensaient initialement qu’il s’agissait d’une infection, mais une échographie et une biopsie ultérieure ont révélé que d’autres zones étaient également touchées, y compris le côté de son cou.

Ce n’est que lorsqu’il a rendu visite à de nouveaux médecins de premier plan que l’ancienne star de la réalité a découvert que son diagnostic était un cancer qui s’était propagé dans sa gorge, ses amygdales et ses ganglions lymphatiques.

Barney a déclaré que ses nouveaux médecins envisageaient une opération, mais une biopsie a montré que son cancer était trop étendu pour être éliminé par chirurgie. Il a demandé un deuxième et un troisième avis, mais les trois médecins étaient d’accord: il aurait besoin d’une chimiothérapie et d’une radiothérapie.

Il a décidé de ne pas partager la nouvelle avec ses collègues et amis avant le début du mois de janvier, date à laquelle il a lancé son plan de traitement. Sa famille – y compris sa fiancée de neuf ans Catushia Ienni, juge et leurs trois enfants: son fils Spencer, 19 ans, et ses filles Sidney, 21 ans et Sophia, 14 ans – le savait avant cela.

“Il m’a dit la nouvelle et nous avons littéralement commencé à pleurer. Je ne pouvais tout simplement pas y croire”, a expliqué un juge en larmes, 52 ans, à PERSONNES de la conversation déchirante qu’elle a eue avec son ex dans un Starbucks local. «Ma première pensée a été:« Je ne veux pas emmener mes enfants aux funérailles de leur père », et immédiatement, tout malaise entre nous deux vient de disparaître. À la fin de la journée, rien de tout cela n’a d’importance. Tout ce que nous que je dois faire, c’est de se rassembler pour réussir. “

Le diagnostic de Barney a en fait aidé à ramener la paix à sa famille et à celle du juge, certes dysfonctionnelles. Tamra et sa fille autrefois séparée, Sidney, ont recommencé à communiquer, tout comme Simon et son fils autrefois séparé, Spencer. Barney dit qu’il communique également davantage avec le fils aîné de Tamra, Ryan Vieth, 34 ans, dont la relation tumultueuse a été documentée au début des saisons de “RHOC”.

“C’est un peu comme un nouveau départ pour moi et ma famille. Cela a vraiment rapproché tout le monde”, a déclaré Barney. “Quand j’ai dit à Tamra, elle a dit qu’elle avait pleuré pendant environ deux ou trois jours. Les choses ont changé avec notre relation à partir de là, dans le bon sens. Nous nous entendons comme nous ne l’avons pas fait depuis des années. Et elle est devenue proche avec ma fiancée. Et ce changement s’est opéré partout avec mes enfants. “

“C’est ce que j’ai toujours voulu”, a-t-il poursuivi. “Ma fiancée, la même chose, elle a toujours voulu ça avec mon ex-femme, pour les enfants. Les enfants préféreraient que nous nous entendions tous. Et ils le voient maintenant, et cela a eu un effet si puissant.”

Les médecins ont placé Barney sur un plan de traitement agressif, doublant simultanément la radiothérapie et la chimiothérapie. Il va pour la chimiothérapie toutes les trois semaines, tandis que la radiation est de cinq jours par semaine pour un total de sept semaines.

“Le processus est la vraie mauvaise partie”, a-t-il expliqué. “Il attaque fondamentalement tous vos organes. Vous êtes comme empoisonné. Cela me tue. Si j’avais eu le choix, je n’aurais probablement pas fait de chimio et de radiation en même temps, mais c’est ce qu’ils ont recommandé. C’est comme frapper votre tête avec un marteau et versant du gaz sur vous-même. J’étais prêt à y mettre fin l’autre jour, les symptômes étaient si mauvais. C’est presque pire que le cancer. “

“Vous allez lundi, vous obtenez la chimio. Vendredi, samedi, dimanche, tous les stéroïdes se dissipent qu’ils vous donnent, et ça vous frappe vraiment”, a-t-il déclaré. “Je me suis recroquevillé en boule pendant tout le week-end dans mon lit, puis je prie pour que le camion me descende. Parce que j’ai été renversé par un.”

“Ensuite, ils vous donnent un coup qui est censé aider vos globules blancs à se multiplier, et cela vous fait mal aux os, vous avez donc l’impression de ne pas pouvoir marcher”, a-t-il ajouté. “Et puis le rayonnement, en gros, ils m’ont frappé au cou, à la gorge et à la région des amygdales. C’est comme une douleur de 9 sur 10. C’est beaucoup de douleur.”

Les effets secondaires ont été tout aussi brutaux, car Barney a dit qu’il avait à peine pu manger. “Vous avez un appétit mais vous ne pouvez rien manger parce que vos papilles gustatives ont disparu, ou elles ont le goût et l’odeur de la chimio – ce goût et cette odeur métalliques et dégoûtants”, a-t-il déclaré. “Ma gorge est enflée et saigne, ce qui rend difficile d’avaler même de l’eau.” Il a également connu un bourdonnement constant à l’oreille et une légère perte de cheveux.

Cependant, il reste positif. “J’ai de l’espoir”, a-t-il déclaré. “Les médecins ont dit que je vais vraiment bien jusqu’à présent. Ils me regardent et disent:” Mec, tu n’as pas l’air de passer par la chimio. ” Alors c’est bon, le pronostic est bon. “

“Je suis un grand optimiste; le verre est toujours à moitié plein, pas à moitié vide. Et j’ai toujours été comme ça, le cancer l’a simplement amélioré”, a-t-il expliqué. “Je suis une sorte de plaisantin. Et tout le monde dans ma vie a été si favorable et m’a proposé de me conduire aux traitements et de prendre soin de moi, mais toute ma devise est, ‘Ne me traitez pas comme un patient atteint de cancer parce que ce n’est pas comment je veux être traité. Je reste donc fort et ne me laisse pas abattre. Parce que si votre attitude est nulle – si vous commencez à croire: “Oh mon Dieu, le cancer est une condamnation à mort” – alors vous avez terminé. “

“Je pense que si vous deviez choisir parmi toute ma famille, j’étais la bonne personne pour l’obtenir”, a-t-il ajouté. “Je peux survivre à cela, au moins mentalement.” Et s’il ne le peut pas, il est prêt pour ça aussi.

“Écoutez, si c’est mon heure de mourir, c’est mon heure de mourir”, a déclaré Barney. “J’ai vécu une bonne vie, et vous ne pouvez rien y faire. Mais si ce n’est pas le cas, je vais me battre contre ça. Je vais me battre avec un sourire et un rire, et je ‘ je vais le battre. Quel que soit mon destin. “

