L’ex-mère de Missing Publie publie enfin des preuves explosives sur Facebook après l’arrestation du mari de l’Uni Professor

La police du Kentucky a arrêté un homme pour avoir tué sa femme – et son ex-mari a finalement révélé les preuves accablantes six mois après sa disparition.

Glenn Jackson, ancien professeur de 39 ans à la Eastern Kentucky University, a été arrêté vendredi pour le meurtre d’Ella Diebolt Jackson, 48 ans, portée disparue depuis le 22 octobre.

Bien que son corps n’ait pas encore été retrouvé, le chef adjoint du service de police de Richmond, Rodney Richardson, a déclaré avoir trouvé “une quantité importante” de sang d’Ella dans le coffre de leur voiture.

Le jour de l’arrestation, l’ex-mari d’Ella, Jason Hans, a publié un Publication Facebook, dans lequel il a dit qu’il savait qu’elle était dans une relation abusive tout le temps, et qu’elle lui avait même envoyé un texto: “S’il m’arrive quelque chose qui pourrait ressembler à un accident, ne le croyez pas.”

Dans le long message, Hans a affirmé qu’il était d’accord avec les enquêteurs pour garder le silence après la disparition d’Ella afin de ne pas alerter son mari qu’il était le seul suspect.

“J’ai écrit ce qui suit une semaine après la disparition d’Ella le 20 octobre, mais je n’ai pas pu le publier parce que son mari ne savait pas qu’il était un suspect – en fait, le seul suspect – dans sa disparition et son meurtre présumé”, écrit-il.

“Son histoire était qu’elle était partie volontairement, et il parlait ouvertement avec la police (faisant semblant de coopérer, mais manifestement mentant) dans le but de vendre cette histoire, alors les détectives ont joué tout en documentant ses mensonges et en rassemblant des preuves pour le condamner de meurtre.”

Dans le post, il décrit le traumatisme fou qui les a réunis: Elle a fui son Ukraine natale, où elle avait été forcée d’épouser un mari violent sous la contrainte, qui est finalement décédé alors qu’il était emprisonné pour avoir battu un homme à mort; tandis que Hans aussi était veuf après le meurtre de sa femme.

Les cicatrices de ces traumatismes se sont révélées trop lourdes pour leur mariage, mais ils sont restés des amis proches après leur séparation et elle s’est remariée et a eu un fils; si proche en fait qu’il était la personne à qui elle s’est confiée lorsque son troisième mari serait devenu abusif.

“À l’été 2015, elle a commencé à me faire part de ses craintes pour sa sécurité”, écrit-il. «Les messages et les appels téléphoniques précipités étaient trop réguliers ces dernières années:« J’ai besoin de votre aide »,« j’ai très peur », j’ai peur de ne pas pouvoir sortir de la chambre pour prendre une tasse de lait ou changer de tampon, ” Je me réveille à presque 3 heures du matin et je traîne à travers la maison, ” ça devient vraiment effrayant [and] Je suis très inquiète pour mon enfant et moi-même. »

Hans, lui-même professeur de sciences de la famille à l’Université du Kentucky, a déclaré qu’il avait offert de lui fournir tout le soutien financier et matériel pour qu’elle le quitte; “Mais comme c’est souvent le cas avec les femmes dans ces situations, elle a emballé un sac pour partir à plusieurs reprises, puis a hésité car peut-être qu’elle exagérait, peut-être que c’était l’alcool et pas lui, peut-être qu’elle avait fait quelque chose de mal elle-même pour le provoquer . “

Il a dit que sa plus grande crainte de partir était la possibilité que son mari prenne son fils, qu’elle aimait “plus que la vie elle-même”, alors elle a refusé de le risquer jusqu’à ce qu’un plan de sortie à sécurité intégrée soit en place.

Il a dit que trois jours avant sa disparition, Ella a commencé à rencontrer un avocat sur ce plan de sortie; ainsi a commencé “le moment le plus dangereux pour les femmes quittant une relation violente”.

Hans a dit qu’Ella était habituellement très prudente lorsqu’elle communiquait avec lui au sujet de l’abus, supprimant toujours leurs conversations et lui disant de ne jamais lui envoyer de SMS à ce sujet à moins qu’elle ne lui ait envoyé un texto en premier; Cependant, elle a commencé à “exprimer une plus grande confiance” au cours des derniers mois et n’a pas supprimé la conversation sur Facebook lui parlant de la réunion secrète des avocats.

“Cette confiance était déplacée”, a-t-il écrit. “Peut-être le moment le plus horrible (parmi tant d’autres) deux jours après sa disparition et cinq jours après avoir secrètement rencontré son avocat a été la découverte que son mari savait comment entrer dans son téléphone.”

Jackson a toujours nié toute implication dans la disparition de sa femme, affirmant qu’elle avait quitté volontairement – laissant ainsi sa voiture, son téléphone et l’enfant de cinq ans qu’elle n’avait jamais passé une nuit de sa vie loin de lui aussi.

Ces faits suggèrent qu’elle a été enlevée contre son gré, “mais de manière révélatrice, son mari ne montre ni inquiétude ni curiosité pour où elle pourrait être”, a écrit Hans.

“La vérité est, amener les gens à croire l’incroyable est vraiment son seul espoir de faire disparaître tout cela, et ce n’est pas une stratégie tout à fait surprenante. Selon les propres mots prophétiques d’Ella,” s’il m’arrive quelque chose qui pourrait ressembler à un accident, ne le croyez pas. “”

Dans un article qui fait maintenant six mois, Hans a conclu: “Ella fait depuis longtemps partie des quelques personnes que je chéris le plus dans cette vie; une pour laquelle je donnerais littéralement tout pour soutenir et ma vie pour protéger. Bien que les documents juridiques indiquent que notre mariage a pris fin il y a plus de dix ans, notre amour et notre appréciation l’un pour l’autre n’ont jamais faibli et nos cœurs ont toujours été connectés.

“Même si les détails de ce qui s’est passé restent flous, une lecture sobre des faits connus tourmente mon âme au plus profond. Je gémis et crie de désespoir comme je l’ai fait une fois auparavant, parce que les chuchotements dans ma tête me disent que j’ai été à nouveau veuf par meurtre. “

Dans leur libération, la police de Richmond a déclaré avoir eu plusieurs enregistrements qu’Ella avait secrètement fait valoir avec son mari. Ils ont dit qu’ils avaient également des preuves qu’elle avait dit à plusieurs personnes qu’elle avait peur de son mari et que si quelque chose lui arrivait, il serait responsable.

Jackson a été accusé de meurtre, de violence domestique et de falsification de preuves physiques.

Dans son article sur Facebook, Hans a révélé qu’il avait pris la tutelle de son ex-femme et accusé le fils de six ans du meurtrier – même s’ils n’ont aucun lien de sang.

