L’ex-petite amie d’Al Pacino revient en arrière après avoir dit qu’il était serré avec de l’argent

L’ancien amant d’Al Pacino, Meital Dohan, a insisté sur le fait que la légende du film n’était pas à court d’argent avec son argent après qu’elle a récemment affirmé qu’il n’avait pas dépensé beaucoup d’argent en cadeaux pour elle.

L’ex-petite amie d’Al Pacino, Meital Dohan, a insisté sur le fait qu’elle ne plaisantait que lorsqu’elle a dit qu’il ne lui avait jamais versé d’argent.

L’actrice de 40 ans s’est séparée de la star de The Irishman âgée de 79 ans après deux ans ensemble à cause de leur âge de 39 ans, et Meital avait dit qu’il ne l’avait jamais douchée de cadeaux, mais maintenant elle est partie retour sur ses commentaires sur la légende du film ne la traitant pas de bijoux coûteux ou de “choses matérialistes”.

Meital a déclaré au Daily Mail: “Toute femme qui sort avec un homme puissant, ils diront qu’elle est une chercheuse d’or. C’est un autre stéréotype, et les gens peuvent penser à moi ce qu’ils veulent.

“Ce qui s’est passé entre nous était plus grand que des choses matérialistes comme des fleurs ou des chocolats ou des diamants ou des voitures.”

La star israélienne a également admis que si leur romance était “l’une des histoires d’amour les plus incroyables de [her] vie “, elle veut fonder sa propre famille et Al a déjà sa propre couvée – Julie, 30 ans, et les jumelles Olivia et Anton, 19 ans.

Elle a déclaré à la publication: “C’était l’une des histoires d’amour les plus incroyables de ma vie, mais il a été reconnu que nous étions tous les deux à des endroits différents de notre vie.

“Deux ans, c’est long et je me disais:” Nous nous aimons, mais où cela va-t-il? Je veux vraiment avoir des enfants. ”

“C’est plus difficile quand quelqu’un est beaucoup plus âgé que toi, parce que j’ai encore une famille à construire, alors qu’il a déjà une famille ..”

Elle a ajouté: “A son âge, c’est une décision rigide.”

Dans sa récente interview avec le magazine israélien La’Isha, Meital avait déclaré: “C’est difficile d’être avec un homme aussi vieux, même Al Pacino.

“J’ai essayé de le nier, mais maintenant il est déjà un homme âgé.

“L’écart d’âge est difficile, oui. J’ai essayé de le nier, mais maintenant c’est déjà un homme âgé, pour être honnête. Donc même avec tout mon amour, ça n’a pas duré.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait des cadeaux coûteux pour lui rappeler leur relation, elle a répondu: “Comment puis-je dire poliment qu’il n’aimait pas dépenser de l’argent? … Il m’a seulement acheté des fleurs.”

