L’expérience hors du corps de Nicola McLean

Nicola McLean a eu une «expérience hors du corps» lorsque son anxiété a atteint son apogée.

Nicola McLean a eu une «expérience hors du corps» lors d’une crise d’anxiété.

L’ancienne mannequin glamour de 38 ans – qui a des fils Rocky, 13 ans, et Striker, neuf ans, avec son mari Tom Williams – a admis que son état était “à travers le toit” et qu’elle dépend des médicaments et du soutien de son conjoint pour l’aider. reste calme.

Elle a dit: “Mon anxiété est à travers le toit. Certaines nuits, je traîne sur le sol parce que l’anxiété me donne des démangeaisons.

“Tom me garde calme.

“J’ai essayé la thérapie mais maintenant je prends juste des pilules prescrites pour aider à arrêter mes palpitations.

“Une fois que mon anxiété est devenue si mauvaise, j’ai eu une expérience hors du corps.

“Je pouvais vraiment me voir assis dans un coin de la pièce et c’était comme si je m’observais. C’était horrible.”

L’un des déclencheurs de l’anxiété de Nicola est son “harceleur en ligne”.

Elle a expliqué: “Avoir un harceleur en ligne au cours des cinq dernières années a été difficile.

“Je peux lui envoyer jusqu’à 70 publications par jour. Je bloquerai son compte Instagram et Twitter, puis elle créera de nouveaux comptes.

“La police a dit qu’elle était à faible risque car elle n’est jamais venue à la maison mais elle aurait pu.”

Nicola a quitté Twitter en raison du niveau de pêche à la traîne qu’elle a reçu.

Elle a dit que la Grande-Bretagne allait bien! magazine: “J’ai supprimé Twitter. Je suis un panéliste régulier sur ‘Jeremy Vine’ et j’aime un débat mais je me détacherais et je serais laid, un s ** g et un idiot.

“Il s’agit toujours de femmes d’âge moyen.

“Je dirais à mon manager:” Je ne mange pas pendant une semaine parce que quelqu’un sur Twitter m’a traité de gros “. Les médias sociaux sont comme l’automutilation. ”

La beauté blonde a déjà parlé de ses difficultés avec les troubles de l’alimentation et bien qu’elle ait insisté sur le fait qu’elle allait “bien” maintenant, sa relation avec la nourriture est toujours “erratique”.

Elle a dit: “J’aurai toujours des problèmes alimentaires mais je vais bien maintenant.

“Je préfère de loin être plus petit que moi.

“J’ai une dysmorphie corporelle, donc je suis toujours erratique avec la nourriture.

“Certains jours, je mangerai tout dans la cuisine et d’autres jours, je ne mangerai rien.”

