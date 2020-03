L’expert royal affirme que Kate Middleton sera «instrumentale» pour la reine Elizabeth lors du retour de Harry et Meghan

L’importance de Kate Middleton pour la famille royale sera pleinement visible lorsque la sortie du prince Harry et de Meghan Markle deviendra officielle. Le duc et la duchesse de Sussex sont prêts pour une dernière apparition publique au nom de la couronne, et des sources affirment que la reine Elizabeth compte beaucoup sur Kate, duchesse de Cambridge, pour s’assurer que tout se passe bien. Avec tout le drame que Megxit a joué jusqu’à présent, Kate a définitivement les mains pleines sur celui-ci.

Kate Middleton et la reine Elizabeth | Oli Scarff – Piscine WPA / .

Le prince Harry et Meghan Markle se préparent à une grande transition

Harry et Meghan, duchesse de Sussex, sont restés à plat ventre au Canada au cours des deux derniers mois alors qu’ils peaufinent les derniers détails de leur départ. Harry est rentré chez lui fin février et Meghan l’a récemment rejoint au Royaume-Uni pour exercer ses dernières fonctions en tant que membres de la famille royale.

À cette fin, Harry et Meghan devraient rejoindre le reste de la famille royale pour le service du Commonwealth Day la semaine prochaine. Tous les membres supérieurs de la monarchie seront présents, y compris le prince Charles, Camilla Parker Bowles, le prince William, Kate Middleton et la reine Elizabeth.

Selon Express,

l’expert royal Angela Mollard a récemment discuté de l’événement à venir et comment il

représente une «phase de transition» pour la famille royale.

«C’est son dernier événement royal avant qu’ils ne vivent plus

au Canada », a expliqué Mollard. «Ce fut la transition

phase dont la reine a parlé, puis bien sûr après avril le nouveau type

de manière d’être entre en jeu. “

Mollard a ajouté qu’elle espère que les Cambridges et les Sussex sont

amical les uns envers les autres au service. Sinon, elle pense que ce serait

«Absolument désastreux» pour la famille royale.

Les Royals intensifient leur jeu

Avec Harry et Meghan s’éloignant des projecteurs, d’autres membres de la famille royale ont pris le relais. Charles et William ont tous deux assumé plus de responsabilités ces derniers mois, tout comme Kate.

En fait, Mollard a soutenu que le rôle de Kate Middleton dans la

la famille sera très importante dans les mois et les années à venir. Non seulement

elle apparaîtra plus souvent lors d’engagements publics, mais elle sera également

préparer le jour où William prendra le trône.

“Kate joue un rôle central dans ce domaine”, a déclaré Mollard. “JE

pense que c’est ce qui est vraiment intéressant. Elle est récemment allée en solo à une OTAN

réception au palais de Buckingham pendant que William était au Moyen-Orient. Elle

a salué les dirigeants mondiaux et elle a représenté le pays aux côtés de la reine. »

Les fans peuvent s’attendre à en voir plus de Kate Middleton dans les mois à venir, surtout après la finalisation de la sortie de Harry et Meghan le 31 mars. Après cela, les Sussex devraient prendre leur retraite en Amérique du Nord, où ils passeront la majorité de leur temps.

Mais avant cela, le couple est prêt pour une dernière

apparition avec la famille de Harry – et la reine Elizabeth compte sur Kate pour

assurez-vous que rien ne va mal.

Kate Middleton jouera un rôle déterminant dans les événements à venir

Participation de Harry et Meghan au service de la Journée du Commonwealth

pourrait aller de toute façon pour la famille royale. Si tout se passe bien, cela pourrait offrir un

transition plus facile pour le couple et potentiellement ouvrir la porte pour leur retour

en bas de la route.

Mais si les choses tournent mal, cela se reflétera mal sur la

monarchie, c’est pourquoi la reine Elizabeth veut s’assurer qu’ils mettent sur un uni

avant à l’événement.

Dans cet esprit, Mollard a révélé que la reine Elizabeth s’appuiera fortement sur Kate Middleton pour aider à équilibrer les choses.

«Je pense que leurs équipes de relations publiques voudront respectivement

front uni », a expliqué Mollard. “Je pense que Kate dans ces situations

ressemble toujours à la grande sucette de la famille, elle est toujours souriante et

en riant. Elle jouera un rôle déterminant dans ce qui se passera ce jour-là. »

La reine Elizabeth faisant confiance à Kate, qui a été une belle-fille idéale, n’est pas une grande surprise compte tenu de leur rapprochement ces dernières années. Lors d’une récente apparition au théâtre, par exemple, Kate a rendu hommage à Sa Majesté en portant ses boucles d’oreilles chandelier en diamant.

Que pensent vraiment Kate Middleton et le prince William du Megxit?

Alors que la famille royale se prépare pour son prochain grand événement, royal

expert Richard Fitzwilliams

dit à Express

que William et Kate sont très mécontents de la façon dont Harry et Meghan ont géré

Megxit.

Il y a quelques semaines, les Sussex ont publié une déclaration sur leur site Web confirmant certains détails concernant leur sortie. Cela comprend la façon dont ils n’utiliseront plus leurs titres royaux, une décision qui met effectivement fin à leur fondation caritative, Sussex Royal.

La déclaration comprenait quelques coups subtils à la royals et comment

ils ont géré les négociations, que le prince William et Kate Middleton n’ont pas

apprécier.

“Le fait que les Sussex se sont comportés comme ils l’ont fait était une grave

coup porté à la monarchie », a déclaré Fitzwilliams. “William et Kate, ensemble

avec George et ses frères et sœurs, sont l’avenir de la monarchie. Ils ne seront pas

ont apprécié la façon dont les Sussex ont manqué de respect à la Reine de manière flagrante

et a montré un tel mépris ouvert pour l’institution. “

Harry et Meghan n’ont pas commenté les rapports entourant leur dernière série d’engagements publics ou leurs retrouvailles avec la reine Elizabeth, le prince Charles, le prince William et Kate Middleton. Après le service du Commonwealth, ils devraient retourner au Canada pour retrouver leur fils, Archie Harrison.