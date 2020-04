L’expert royal croit que Kate Middleton vient de prouver qu’elle est la patronne de sa relation avec le prince William

Les relations entre le prince William et Catherine, duchesse de Cambridge, sont souvent à la loupe, les fans royaux analysant leur langage corporel lors des fiançailles royales pour déceler la stabilité de leur mariage. Un expert royal estime que l’un des derniers engagements de Cambridges a été très révélateur, montrant que Kate est vraiment «la patronne» de leur mariage.

Prince William et Catherine, duchesse de Cambridge | Chris Jackson / .

Leur langage corporel a montré leur relation solide

Lors d’un appel vidéo en avril avec l’école de la Casterton Primary Academy, les Cambridges ont parlé avec des élèves et des enseignants au milieu de la pandémie de coronavirus. Le couple a gardé les choses décontractées et optimistes alors que les élèves louaient les enseignants et ont fait de beaux commentaires pour les enfants qui ont montré leurs œuvres.

Traci Brown, experte en langage corporel et auteur de Persuasion Point: Body Language and Speech for Influence, a analysé le langage corporel de Cambridges pendant l’appel. “Ils sont vraiment serrés, comme d’habitude”, a déclaré Brown à Elite Daily.

Elle a poursuivi: «Nous les voyons vraiment très concentrés sur les enfants avec qui ils parlent. Ils ont tous les deux le même niveau de sourire sur leur visage et rencontrent un véritable intérêt. Ils se penchent toujours très légèrement l’un vers l’autre en nous disant qu’ils font partie de la même équipe. “

Brown a partagé comment le prince William «touchait un peu son menton», ce qui, selon elle, montrait «qu’il pensait vraiment à ce qu’ils disaient».

Un expert estime qu’il a également montré que Kate est la patronne

Kate s’est beaucoup épanouie au fil des ans pour révéler sa charmante

et la personnalité attentionnée et les fans sont toujours séduits par la gentillesse et la bonne expression

elle est aux fiançailles. Bien que les signes soient subtils, la commentatrice royale Angela

Mollard a raconté comment le rôle de Kate dans cet appel vidéo a montré qu’elle «prenait en charge»

quelque chose que Mollard croit porte dans leur vie personnelle.

«J’adore la façon dont Kate a pris en charge l’appel, en présentant les deux», a noté Mollard lors du podcast des Royals. “Cela vous a donné un aperçu de ce à quoi elle doit ressembler à la maison.”

Mollard a poursuivi: «Je pense qu’elle est suprêmement organisée, je pense qu’elle est la patronne de la relation. Elle a en quelque sorte dirigé la conversation, mais d’une manière agréable. Elle est la patronne de cette mère de trois enfants qui fait 50 millions de choses par jour. “

«Elle a un lien très fort non seulement avec le sien

enfants mais aussi aux enfants d’autres personnes », a noté l’expert. “Le

sa façon de parler aux enfants est instinctive et très chaleureuse. »

Les Cambridges sont des modèles

Mollard a partagé comment elle a été conquise par les Cambridges servant de modèles. «L’autre chose est que nous pensons à qui ils sont et à ce qu’ils font. Le fait que ces deux-là élèvent le prochain héritier du trône », a-t-elle expliqué.

Mollard a poursuivi: «De la même manière que Diana a élevé Harry et William pour rendre visite à des associations caritatives sans-abri et à des patients atteints du SIDA, vous pouvez voir que cet acte de service est en train de naître dans le travail de William.»

Elle a ajouté: “Une nouvelle génération de membres de la famille royale aura le même acte de service et le même sens du devoir qui lui ont été transmis par la reine.”