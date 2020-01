Lexy Panterra ne veut pas être liée à Brooklyn Beckham

2020-01-30 22:30:05

Lexy Panterra veut que les gens cessent de la lier à Brooklyn Beckham, après que la paire soit brièvement sortie en 2018.

La chanteuse de 30 ans avait déjà eu une relation amoureuse avec le fils de 19 ans de David et Victoria Beckham en 2018, avant d’être à nouveau photographiée avec lui à la fin de l’année dernière, mais a maintenant déclaré qu’elle en avait assez des gens qui lui posaient des questions sur l’aspirant photographe.

Lexy affirme que Brooklyn est «sortie avec 10 autres filles» depuis qu’elle a annulé sa relation amoureuse avec elle, donc elle ne veut plus que son nom lui soit attaché.

Elle a dit au magazine Us Weekly: “Oh mon Dieu, je continue à recevoir toutes ces mises à jour [regarding] Brooklyn Beckham parce que nous avions l’habitude de parler. Et je suis genre, enlève juste mon nom! Il est sorti avec 10 autres filles après moi.

“Je n’ai plus besoin de mon nom là-dedans. Je suis au fond. Comme, juste me pousser hors de lui. Donc je reçois ces mises à jour, non? Et c’est émotionnel en quelque sorte … C’est comme, je reçois ces mises à jour et c’est comme, ‘Pourquoi est-ce que je les reçois?’ ”

Les commentaires de la chanteuse interviennent après qu’elle a déclaré en janvier de l’année dernière qu’elle “ignorait” les tentatives de Brooklyn de reprendre contact avec elle.

Elle a déclaré à l’époque: “Il n’y a aucune chance que nous nous retrouvions ou que nous parlions. Il a essayé de me contacter mais je l’ignore.”

Lexy a également révélé qu’elle “venait de s’éloigner” de la relation – qui n’a duré que deux mois après la première liaison du couple en mai 2018 – parce qu’elle a trouvé que leur romance à longue distance était un combat.

Lorsqu’on lui a demandé comment les choses s’étaient terminées entre elle et Brooklyn, elle a expliqué: “Je viens de partir. C’était une chose longue distance et ça ne marchait pas. Il est vraiment jeune et je m’en suis rendu compte. Donc ça n’a pas marché.”

Après sa romance avec Lexy, Brooklyn était liée au mannequin Hana Cross, mais la paire se serait séparée en août 2019 après neuf mois ensemble.

Une source a déclaré à propos de leur séparation: “Brooklyn Beckham et sa petite amie modèle se sont séparés. Après neuf mois ensemble, les jeunes amoureux ont décidé de l’appeler un jour.”

