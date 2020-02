L’habitude dentaire particulière du prince Charles empire le privilège

Le surnom du prince Charles parmi son personnel est «le prince choyé» selon le nouveau documentaire de l’ancien majordome de la princesse Diana, Paul Burrell. L’héritier suivant du trône s’efforce de comprendre les défis de la vie ordinaire, mais les lumières brillantes des privilèges et de la notoriété semblent l’aveugler.

Même enfant, il savait qu’il était destiné à être le futur roi et son éducation gâtée l’a validé. Le prince Charles s’est retrouvé à devoir faire face aux rigueurs du pensionnat et des protocoles royaux à un jeune âge. Il n’a jamais semblé à l’aise avec son rôle mais cela ne l’a pas empêché de récolter les fruits d’un style de vie privilégié.

Bien que le prince Charles ne correspondait souvent pas à l’idée de ses parents de devenir le roi parfait, il a quand même réussi à profiter de la somptuosité éblouissante de la célébrité royale.

Le prince Charles était connu comme le prince Playboy

Comme la plupart des jeunes hommes dotés de moyens substantiels et d’un statut reconnaissable, le prince Charles était considéré comme un playboy lorsqu’il était dans la vingtaine. Bien sûr, son flirt était limité aux seules jeunes femmes ayant un pedigree familial acceptable.

Chacun de ses intérêts romantiques était considéré comme une princesse potentielle, les attentes souhaitées étaient donc plus élevées que la plupart. On dit que le prince Charles a eu une brève aventure avec Barbara Streisand, mais la rumeur n’a jamais été définitivement confirmée.

Le prince Charles est tombé amoureux de Camilla Shand (maintenant la duchesse de Cornouailles) à l’âge de 23 ans. Mais la plupart des membres de la famille royale ne la voyaient pas comme un match convenable pour le prince de Galles.

Comme tout le reste de sa vie apparemment prédéterminée, le prince Charles a accepté le jugement de la famille et a épousé Lady Diana Spencer, qui a été considérée comme un choix plus satisfaisant. C’était un syndicat voué à l’échec et il a fait exactement cela.

La princesse Diana ne s’est pas avérée être la femme docile que le prince Charles pensait avoir choisie. Elle en voulait à ses manières pompeuses, narguant verbalement ses manières et son sens du privilège.

Le scandale a rapidement suivi quand il est devenu clair que le prince Charles poursuivait une liaison avec son premier amour, Camilla, et le mariage de conte de fées du prince et de la princesse s’est effondré.

Les étranges habitudes du prince Charles

Être un futur roi a ses avantages, notamment avoir une armée de personnel et de serviteurs pour répondre à chacun de vos besoins personnels. Le prince Charles parvient à prendre le cocooning à un tout autre niveau.

Le documentaire de Paul Burrell sur ses habitudes est un aperçu surprenant d’une personnalité persévérante de quelqu’un qui n’a jamais vraiment eu à faire quoi que ce soit pour lui-même. Ses habitudes sont peut-être un peu excentriques mais elles sont aussi un peu extrêmes.

La routine tôt le matin du prince de Galles comprend le fait de presser un dentifrice sur la brosse à dents royale. Mais une approche aléatoire de cette tâche simple n’est pas tolérée. L’héritier royal nécessite exactement un pouce de dentifrice appliqué sur la brosse sans compromis. Son pyjama doit être pressé à la perfection chaque matin et son eau de bain préparée à la bonne température.

Le prince Charles est une commode excentrique mais élégante qui change ses vêtements au moins cinq fois par jour. C’est un mangeur difficile qui ne mange ses œufs que lorsqu’il est bouilli pendant exactement sept minutes. Il apporte souvent sa propre nourriture lorsqu’il rend visite aux autres et s’assure que ses légumes sont cuits à la vapeur dans un type particulier d’eau minérale. On dit qu’il dort nu, mais seules quelques personnes le savent avec certitude.

Le Prince Charles est un humanitaire

L’avant-dernier jour de #RoyalVisitNZ, le prince et la duchesse ont visité le Cashmere High School avec @jacindaardern. L’école a été grandement touchée par les attaques de la mosquée de mars 2019, avec sept personnes associées à l’école tuées, dont deux étudiants actuels. À la suite d’un discours émouvant du préfet en chef Okirano Tilaia, Son Altesse Royale s’est adressé aux étudiants: «Il me semble que le seul remède possible à de tels sentiments de désespoir compréhensibles est l’espoir. J’espère que l’amour triomphera de la haine, que la compréhension dissipera les soupçons et que la force de nos communautés pourra prévaloir contre tous les efforts pour nous diviser. À cet égard, ma femme et moi avons été tellement réconfortés par la façon dont les habitants de Christchurch et de la Nouvelle-Zélande se sont réunis au mépris calme mais déterminé de ceux qui cherchent à semer une telle division. Vous avez tenu la main, pour soutenir vos voisins et pour montrer au monde qu’il n’y a pas de place pour la haine dans cette société. ». Clarence House / Image 3 – PA Clarence House

Malgré les moyens et les avantages rares du prince Charles, il a vraiment un faible pour les animaux, la nature et les opprimés.

Comme sa mère, la reine Elizabeth, le prince Charles a une affinité pour tous les animaux, en particulier les écureuils roux qui se défoulent sur son domaine écossais. Non seulement il les nourrit, mais il leur donne également des noms, permettant parfois aux bestioles de se faufiler dans sa maison.

Le prince Charles aime jardiner en entretenant une relation personnelle avec ses fleurs qui semblent toujours fleurir. C’est peut-être parce qu’il leur parle, les cajole et les encourage à grandir. Cela semble fonctionner.

Le futur roi considère l’écologisme comme l’une de ses priorités préférées en restant au fait des problèmes de changement climatique qui lui tiennent à cœur.

Le Prince de Galles est un fervent partisan d’innombrables organisations caritatives du monde entier. Outre les intérêts de la conservation, il représente des organismes de bienfaisance œuvrant pour la préservation des arts, de l’histoire et des compétences culturelles. Il a récemment nommé pop star. Katy Perry, en tant que nouvelle ambassadrice de son British Asian Trust, une organisation caritative connue pour jouer un rôle majeur dans la lutte contre la traite des enfants en Asie du Sud.