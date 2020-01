L’héritage durable de Kobe Bryant | toofab.com

Kobe Bean Bryant était considéré comme l’un des plus grands joueurs de la NBA de tous les temps, et sa deuxième fille aînée, Gianna “Gigi” Maria-Onore Bryant, âgée de 13 ans, suivait ses traces.

Dans la matinée du dimanche 26 janvier 2020, Kobe et Gianna mort tragiquement ainsi que sept autres personnes après que leur hélicoptère s’est écrasé à Calabasas, en Californie.

Selon TMZ, qui a été le premier à annoncer la nouvelle, le duo père-fille était en route vers la Mamba Sports Academy à Thousand Oaks pour une séance de basket-ball lorsque le crash s’est produit. Les neuf personnes – dont huit passagers et un pilote – ont été confirmées mortes, bien que toutes les identités n’aient pas été dévoilées. La cause de l’accident est sous enquête.

Kobe laisse dans le deuil son épouse Vanessa Laine Bryant et les trois autres enfants du couple: Natalia Diamante, 17 ans, Bianka Bella, 3 ans, et Capri Kobe, 7 mois.

Une carrière célébrée

Kobe a joué toute sa carrière de 20 ans dans la NBA avec les Los Angeles Lakers, au cours de laquelle il a remporté cinq championnats de la NBA, a été 18 fois All-Star, 15 fois membre de l’équipe All-NBA, 12 fois membre de l’équipe All-Defensive et nommé Joueur le plus utile de la NBA en 2008. La nouvelle de son décès est arrivée juste après James Lebron a dépassé Bryant comme n ° 3 sur la liste de pointage de tous les temps de la NBA. Dans ce qui sera le dernier tweet de Kobe, il a célébré LeBron en écrivant: “Continuer à faire avancer le jeu @KingJames. Je respecte beaucoup mon frère 💪🏾 # 33644”. 33 643 points était le total de carrière de Bryant.

Fils de l’ancien joueur de la NBA Joe Bryant, Kobe est entré dans la NBA à l’âge de 18 ans. Il a fréquenté le Lower Merion High School en Pennsylvanie, où il a été nommé le meilleur basketteur du pays. Après avoir obtenu son diplôme en 1996, il a été repêché et sélectionné par les Hornets de Charlotte avec le 13e choix au total. Les Hornets l’ont ensuite échangé aux Lakers.

Kobe est devenu un favori instantané des fans, remportant même le concours Slam Dunk 1997. À sa deuxième saison, il a été nommé All-Star. Et malgré une querelle entre deux des joueurs les plus estimés de l’équipe, Bryant et Shaquille O’neal mené les Lakers à trois championnats NBA consécutifs de 2000 à 2002.

En 2003, Kobe a été accusé d’avoir attaqué un employé de 19 ans dans un hôtel du Colorado. L’athlète a déclaré que l’accusateur et lui avaient eu des relations sexuelles consensuelles, et l’accusation a finalement été abandonnée. La femme a ensuite intenté une action civile contre la star du basket-ball, qui a été réglée à l’amiable.

Par la suite, la popularité de Kobe à Los Angeles n’a jamais diminué.

Bryant a continué d’être parmi les meilleurs joueurs de la ligue jusqu’en 2013, quand il a souffert d’un tendon d’Achille déchiré. Bien qu’il ait pu se remettre de sa blessure, il a subi des blessures de fin de saison au genou et à l’épaule, respectivement, au cours des deux saisons suivantes. Il a pris sa retraite après la saison 2015-16, invoquant son déclin physique.

En 2010, il est devenu le meilleur marqueur de tous les temps dans l’histoire de la franchise des Lakers, dépassant Jerry West. Ses quatre MVP All-Star Awards sont à égalité avec Bob Pettit pour le plus dans l’histoire de la NBA. Aux Jeux olympiques d’été de 2008 et 2012, il a remporté des médailles d’or en tant que membre de l’équipe nationale des États-Unis. Et en 2018, il a remporté l’Oscar du meilleur court métrage d’animation pour “Dear Basketball”.

Bryant était également connu pour son amour de la langue et de la culture et était réputé parler quatre langues, dont l’italien et l’espagnol.

La vie de famille

Kobe a rencontré sa future épouse, Vanessa Laine, sur le tournage d’un clip vidéo en 1999. En mai 2000, ils se sont fiancés et se sont mariés l’année suivante le 18 avril dans une église catholique à Dana Point, en Californie.

Les Bryants n’ont jamais signé d’accord prénuptial, car Vanessa a déclaré que son mari “l’aimait trop pour un”.

Le premier enfant du couple, Natalia, est né en 2003, suivi de Gianna en 2006, Bianka en 2016 et Capri Kobe il y a à peine sept mois en 2019.

Obama Bromance

L’ancien POTUS Barack Obama était célèbre pour son amour du basket-ball et a noué une amitié avec Bryant – considéré comme l’un des plus grands noms du sport – qui a souvent visité la Maison Blanche.

La star de la NBA s’est rendue dans la capitale nationale en 2015 alors que sa carrière déclinait et qu’Obama quittait son mandat de leader du monde libre.

“Lui et Obama ont longuement parlé de la fin des chapitres actuels de leur vie”, selon Politico.

Et l’amour était une voie à double sens, alors que Bryant déplorait la perte du politicien influent.

“Il a sensibilisé politiquement les vestiaires”, a expliqué M. Bryant à la publication de l’époque. “Les conversations ont changé. De toute évidence, maintenant avec la violence que nous voyons à travers le pays, c’est quelque chose que les athlètes comprennent de plus en plus. Il était rare. Il nous manque tous dans une certaine mesure.”

La même année, Bryant a lancé sa nouvelle chaussure Nike, Kobe X Elite “Commander”, qui a été inspirée par la relation étroite de la star avec le président.

“Kobe a longtemps admiré le commandant en chef, et pas seulement à cause de son jeu de cerceaux”, a déclaré Nike dans un communiqué. “Cette collection unique symbolise l’influence du président sur Kobe avec des couleurs inspirées de son lycée d’Honolulu.”

Obama a rendu hommage à son ami dimanche après l’annonce de sa mort, écrivant sur Twitter: “Kobe était une légende sur le terrain et commençait tout juste ce qui aurait été tout aussi significatif un deuxième acte. Perdre Gianna est encore plus déchirant. à nous en tant que parents. Michelle et moi envoyons amour et prières à Vanessa et à toute la famille Bryant un jour impensable. “

Qui porterait son héritage?

En 2018, Kobe parlé à Jimmy Kimmel sur ses aspirations pour Gigi. Bien plus qu’un simple père adorateur, il a également été entraîneur de son équipe.

Quand Kimmel lui a demandé si elle avait le moindre désir de jouer dans la WNBA, son fier papa a répondu: “Elle le fait à coup sûr.” Il a poursuivi en disant que sa deuxième aînée de quatre filles était la première personne à lui rappeler qu’il n’avait pas besoin d’avoir un fils pour porter le flambeau de son impact sur le sport.

“La meilleure chose qui arrive, c’est quand nous sortons et que les fans s’approchent de moi, elle se tiendra à côté de moi et ils diront: ‘Tu dois avoir un garçon! Toi et [Vanessa] dois avoir un garçon! Il faut que quelqu’un continue la tradition “,” a déclaré Kobe à l’animateur de fin de soirée. “Elle est comme, ‘Oy, j’ai compris! Vous n’avez pas besoin de garçon pour ça. J’ai compris. “”

Dans un clip refait surface après leur mort choquante, Kobe parle d’un moment à enjeux élevés lors d’un match de tournoi alors qu’il entraînait Gianna et il semblait qu’elle avait la pression du monde sur ses épaules.

Fier papa, Kobe rayonne de fierté en se rappelant comment sa fille a ressenti la pression de tout le monde en regardant la fille de Kobe Bryant face à un moment de lancer franc gagnant et vient de se détendre, de le secouer et de faire le travail.

Kobe et Gianna avaient toutes les deux confiance que son héritage se perpétuerait entre ses mains calmes et compétentes. Ces deux dernières années, ils étaient presque un incontournable au Staples Center en participant à des matchs de basket-ball ensemble. Ils manqueront à leurs amis, leur famille, leurs fans et ses futurs fans.

Leurs héritages vivront pour toujours. Repose en paix.

