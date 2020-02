L’histoire de Giannina et Damian ne se termine pas comme l’a montré Netflix

Hier, la finale de Love is Blind a été créée et cela ne s’est pas passé comme prévu. Il y avait quelques couples dont les histoires d’amour ne se terminaient pas tout à fait comme le pensaient les téléspectateurs. Giannina Gibelli et Damian Powers faisaient partie de ces couples.

Dans la finale, Powers a fini par refuser Gibelli et a dit qu’il ne pouvait pas l’épouser. Gibelli, alors, a couru hors de la salle et dans la rue en larmes. Mais ce n’est apparemment pas la fin de l’histoire du couple.

L’amour est aveugle | Netflix

La romance de Damian et Giannina

Powers et Gibelli ont eu l’une des relations les plus intenses de l’expérience. Gibelli était également la seule fille à proposer à son fiancé. À partir de ce moment, elle a pris le contrôle de la relation avec ses oscillations constantes d’émotions. Certains jours, elle était heureuse avec Powers, tandis que d’autres fois, elle a affirmé qu’elle avait «perdu ses papillons» et qu’elle n’avait plus de sentiments pour lui.

L’un des moments les plus marquants de la saison s’est produit lorsque Gibelli a déclaré à Powers que les relations sexuelles avec lui étaient loin d’être géniales.

“Tu sais comment tu me dis que c’est le meilleur sexe de ta vie?” elle a demandé. “Avez-vous remarqué que je ne retourne pas le compliment? Je ne dis pas que c’est aussi le meilleur sexe de ma vie? ”

Bien que Gibelli ne semblait jamais être pleinement dans la relation, elle a finalement décidé de dire «oui» à Powers le jour de leur mariage. Malheureusement, il n’a pas rendu la pareille.

Comment Giannina a-t-elle ressenti le jour de son mariage?

Gibelli a peut-être été chaud et froid tout au long de sa relation avec Powers, mais il a tout fait dès le premier jour. Donc, son refus de se marier a choqué tout le monde, y compris Gibelli.

«Je n’avais aucune idée de ce qui allait se passer ce jour-là», a-t-elle dit à Esquire. «J’ai vraiment, vous savez, j’espérais juste le meilleur. J’ai définitivement été pris au dépourvu. »

Et la journée a été extrêmement difficile à digérer pour ses parents.

“Ma maman en particulier”, a déclaré Gibelli sur la façon dont tout le monde était blessé. «Elle dit qu’à ce jour ça lui fait mal de voir son bébé là-haut être rejeté comme ça. Et c’est ma maman, elle va juste être la plus solidaire et de mon côté autant que possible. “

Mais dans l’ensemble, Gibelli est heureux que Netflix ait montré tous les côtés de sa relation avec Powers, le bon, le mauvais et le laid.

“C’est très réel”, a-t-elle déclaré. «Je n’ai pas l’impression que cela a été dépeint d’une manière irréaliste. Je pense que c’était exactement ce que c’était, et je pense que beaucoup de gens traversent des défis ou des obstacles liés à cela, pas exactement comme nous l’avons fait, mais les gens peuvent toujours s’y identifier. Comme, hé, c’est bien que nous entrions dans des combats, c’est bien si nous ne sommes pas d’accord sur les choses, c’est juste à quel point votre amour est fort. Globalement, je suis vraiment content. “

Damian et Giannina sont-ils de retour ensemble?

Bien qu’ils ne se soient pas mariés lors de la finale de la saison, les gens spéculent que Powers et Gibelli sont de retour ensemble. Lorsqu’on lui a demandé si elle était toujours en contact avec Powers, Gibelli a répondu que les deux parlaient tout le temps. Lorsque l’intervieweur a poussé et demandé si Gibelli avait de nouveaux intérêts amoureux, elle a donné une réponse très intéressante.

«Pas de nouveaux intérêts amoureux, non», a-t-elle dit. “Juste le même.”