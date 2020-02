L’histoire de la Saint-Valentin d’Hannah Brown sur Instagram est le contenu sain dont vous avez besoin aujourd’hui

La franchise Bachelor est une histoire d’amour, alors avec qui mieux s’enregistrer le jour de la Saint-Valentin que Hannah Brown de The Bachelorette? Indice: la réponse n’est personne. Un jour avant le 14 février, Brown a livré une histoire vraiment saine tout en partageant ses plans pour la Saint-Valentin sur Instagram. Et très franchement, vous ne serez pas déçu, surtout si vous essayez désespérément de saisir une certaine joie lors de la Journée de sensibilisation aux célibataires du 15.

Hannah Brown partage une histoire de la Saint-Valentin sur Instagram

Hannah Brown | Amy Sussman / .

Le 13 février, Brown a posté sur son histoire Instagram et a jailli sur sa nouvelle Valentine – en quelque sorte.

“Je dois juste vous dire comment ma journée a été faite”, a déclaré Brown, rayonnant. Il a ensuite fallu à l’ancienne célibataire quelques prises, alors qu’elle tombait sur ses mots à plusieurs reprises, clairement excitée par les événements qui venaient de se dérouler devant elle. Bien que ce ne soit pas du tout le «finasco» dont a été témoin la saison de Peter Weber du baccalauréat. Mais nous nous éloignons.

Brown a expliqué qu’elle était allée à Bluestone Lane pour prendre un café avant de rentrer chez elle. Tout d’abord, elle a vu sa personne préférée qui travaille au voiturier et a reçu un bon endroit – une rareté à Los Angeles.

L’histoire Instagram de Hannah Brown | Hannah Brown via Instagram Story

Puis Brown a dit qu’elle avait précédemment cherché comment se livrer des fleurs alors qu’elle prévoyait d’être sa propre Saint-Valentin. Mais à Bluestone Lane, Brown a vu des fleurs et a décidé d’acheter celles-ci à la place. Lorsque le barista a emballé les fleurs, il a dit à Brown qu’il couvrirait les frais.

“J’ai eu ma Valentine”, a déclaré Brown.

Pendant ce temps, à sa sortie, le valet préféré de Brown a dit à la jeune femme de 25 ans que son sourire était tout ce dont il avait besoin pour voir ce jour-là.

“Il y a de bons hommes dans le monde”, s’est exclamé Brown. Elle a également écrit le valet et le barista “créé de l’espoir” pour elle dans la légende de la vidéo.

Hannah Brown est-elle célibataire après «The Bachelor»?

Alors que l’éclat de gratitude de Brown sur les médias sociaux était rafraîchissant à voir, son histoire Instagram a également révélé que l’ancienne célibataire prévoyait d’être sa propre Valentin le 14 février. Bien sûr, cela pourrait surprendre certains fans qui espèrent le retour de Brown. dans la finale de Bachelor de Weber.

Cela dit, lors de son entretien avec Entertainment Tonight, Brown n’a pas pu confirmer ou nier son implication dans la fin.

«Vous devez continuer à regarder. N’est-ce pas ce que nous avons à dire? Je ne sais pas », a-t-elle dit.

Brown a également ajouté qu’elle «s’occupera toujours de [Weber] profondément. »Néanmoins, l’ancien bachelorette est ouvert sur son statut de célibataire depuis un certain temps. Fin janvier, Brown a répondu à quelques questions de fans sur Instagram en direct, où elle a confirmé qu’elle n’était plus avec Weber maintenant.

«Suis-je avec quelqu’un? Non », a déclaré Brown.

Mais même ainsi, ne vous attendez pas à ce que le statut de célibataire de Brown l’empêche de prospérer dans l’industrie. Tout comme choisir de devenir sa propre Valentine, la jeune femme de 25 ans prend le contrôle de sa carrière.

Dans une interview avec Entertainment Tonight en décembre, Brown a partagé qu’elle voulait continuer à vivre une «vie folle» qui est «réservée et occupée».

“Je vais continuer à faire ce que je dois faire pour travailler et acquérir plus d’expérience et de connaissances”, a-t-elle déclaré. “2020 va être mon année.”

Nous pouvons également voir Brown redevenir la bachelorette. Mais lors d’une conversation avec Entertainment Tonight fin janvier, l’ancienne responsable a laissé entendre qu’elle pourrait vouloir se frayer un chemin en dehors de la franchise. Mais comme toujours, les fans de Bachelor Nation devront simplement attendre et voir ce qui se déroule.

“Je ne sais pas [if I’d be the bachelorette again]», A déclaré Brown. «Il y a ça, bizarre… un désir dans mon cœur de trouver quelqu’un. Dois-je faire cela comme étant le bachelorette? Non. Mais c’est quelque chose qui peut fonctionner et qui a fonctionné pour d’autres personnes. »

