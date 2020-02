L’histoire de rencontres de Drake prouve qu’il est un AF désespéré romantique ou assoiffé

Aubrey Drake Graham, mieux connu sous le nom de Drake, est peut-être célèbre pour sa musique et son ancien rôle dans le drame canadien pour adolescents, Degrassi, mais il attire beaucoup plus souvent l’attention sur autre chose: sa chaîne de romances rumeurs. Drake semble continuellement être aperçu bras dessus bras dessous avec une nouvelle femme qui prétend être «juste des amis» ou même «comme une famille». Cela amène beaucoup à se demander ce qu’est vraiment Drake quand il s’agit de sa vie romantique.

Combien d ‘«amis» Drake avait-il?

Drake | Prince Williams / .

Lorsque vous êtes sous le feu des projecteurs, des rumeurs se produisent, mais certaines stars se laissent certainement plus ouvertes aux rumeurs que d’autres. Dans les années de gloire de Drake, il a été aperçu avec une chaîne de femmes, dont aucune n’a été confirmée officiellement comme sa petite amie. Il suffit de regarder certaines des citations de ses intérêts rumeurs au fil des ans:

Serena Williams: “Nous sommes amis depuis, tant d’années, tout comme la famille.”

Zoë Kravitz: «Je suis très coquette. [But] il est de la famille pour moi. C’est un mec vraiment, vraiment génial. “

Après des rumeurs selon lesquelles Drake et Bella Hadid sortaient ensemble, elle a même répondu à un fan sur Twitter en s’exclamant: «C’est irrespectueux. POURQUOI CANT PPL ÊTRE AMIS SANS toute l’insinuation. “

S’il est certainement normal que les célébrités aient un large cercle d’amis célèbres, les «amitiés» de Drake soulèvent certainement quelques sourcils.

Avec qui Drake était-il officiellement en relation?

Le label «ami» semble être tout ce que quiconque souhaite appliquer au rappeur de 33 ans, et Drake lui-même a partagé des sentiments similaires à propos de Rihanna dans le passé. En 2014, il a déclaré à Rolling Stone: «Nous nous amusons ensemble, elle est cool et merde. Mais nous ne sommes que des amis. C’est mon chien à vie. “

Rihanna était la personne la plus proche avec laquelle elle avait une relation confirmée, car des sources proches ont rapporté qu’elles sortaient ensemble pendant un certain temps. Leur relation a depuis changé. Rihanna a déclaré à Vogue en 2018: “Nous n’avons pas d’amitié maintenant, mais nous ne sommes pas ennemis non plus.”

Drake a également un enfant, Adonis Graham, avec l’artiste française et ancienne star de cinéma pour adultes Sophie Brussaux. Ils n’étaient jamais officiellement ensemble non plus.

Selon les rumeurs actuelles, Drake et le récent single Kylie Jenner passent du temps ensemble «de manière romantique». Encore une fois, aucune relation solide n’est confirmée. Il est également connu pour avoir des rendez-vous ponctuels avec Haley Baldwin (maintenant Haley Bieber), Tyra Banks et Kat Dennings.

Les paroles de Drake révèlent-elles un cœur romantique?

Que quelque chose soit effrayant ou romantique est certainement dans l’œil du spectateur et dépend souvent fortement du contexte. Les paroles de Drake, cependant, ont assez soif, même dans le meilleur des contextes.

Prenons par exemple sa chanson «Tôt ou tard»: «Je me rends compte que j’ai attendu trop longtemps, mais ne bouge pas», ou ces paroles de sa chanson «Nous allons bien»: «Puis-je vous ramener à la maison? Ou venez-vous où vous restez? Vivez-vous seul? “

«Je veux votre amour et votre émotion sans fin», dit-il dans «Hold On We Going Home».

Si les paroles et l’histoire des rencontres de Drake sont une indication, c’est le type de gars qui est ici pour un bon moment, pas longtemps.

Certains fans désapprouvent les interactions de Drake avec des femmes plus jeunes

Non seulement beaucoup de femmes avec lesquelles Drake aurait été impliqué sont souvent beaucoup plus jeunes que lui (Jenner a 22 ans et il la connaît depuis qu’elle a 16 ans), mais il y a aussi la question de savoir comment il envoie des SMS à de jeunes stars, à savoir Millie Bobby Brown et Billie Eilish.

Les deux insistent sur le fait qu’il est juste un gars vraiment sympa et que les choses sont complètement platoniques. mais beaucoup ne sont pas convaincus. Brown, en tentant de le défendre, a partagé quelque chose qui semblait vraiment suspect: «Nous nous sommes juste envoyé un texto l’autre jour et il a dit:« Tu me manques tellement »et je me suis dit:« Tu me manques plus », il est génial. “

Quelles que soient les intentions de Drake, le monde regarde et espérons que les adultes dans la vie d’Eilish et de Brown le seront aussi.