L’histoire déchirante derrière le tout nouveau tatouage de Selena Gomez

Selena Gomez est l’une des stars les plus aimées du monde, avec une énorme base passionnée de supporters. Comme beaucoup d’autres enfants vedettes, Gomez n’a pas eu une ascension facile au sommet et a lutté publiquement avec plusieurs problèmes de santé. Ses relations amoureuses, ainsi que son diagnostic de lupus, ont fait que Gomez a dû faire face à plus que sa part de presse invasive. Pourtant, elle trouve des moyens de faire face aux pressions du projecteur, notamment en s’exprimant à travers une série de petits tatouages ​​délicats.

Problèmes de santé de Selena Gomez

Gomez est devenu célèbre sur Disney Channel, mettant en vedette des spectacles tels que Barney & Friends et Wizards of Waverly Place. Après s’être établie en tant qu’actrice populaire, Gomez a décidé de concentrer son attention sur la musique. En peu de temps, elle était l’une des nouvelles artistes les plus en vogue, avec un public particulièrement important parmi les préadolescents et les adolescentes.

En 2014, Selena Gomez a connu sa première crise de santé majeure lorsqu’elle est allée en cure de désintoxication pour aider à traiter son diagnostic de lupus. En réadaptation, Gomez a subi une chimiothérapie.

Pourtant, la vérité derrière son état n’a été révélée que plus tard, lorsque Gomez a parlé ouvertement du nombre de médias qui pensaient qu’elle était allée en cure de désintoxication pour des problèmes de toxicomanie. Deux ans plus tard, Gomez est retourné en cure de désintoxication, cette fois pour l’anxiété et la dépression, des effets secondaires qui peuvent survenir chez ceux qui souffrent de lupus.

En 2017, quelques mois seulement après son passage en cure de désintoxication, Gomez a subi une greffe de rein. Le traitement salvateur aurait pu aider Gomez sur le plan physique. Mais au début de 2018, elle s’est de nouveau retrouvée en thérapie. En octobre de la même année, elle a été hospitalisée pour des problèmes de santé mentale dus à un faible nombre de globules blancs.

Selena Gomez aime les petits tatouages

Bien que Gomez ait pu avoir beaucoup de problèmes dans sa jeune vie, elle a trouvé quelques façons de faire face qui lui permettent de s’exprimer en même temps. Gomez a environ dix ou onze tatouages ​​au total. Bien que la plupart de ses tatouages ​​soient très petits et délicats, elle a un grand tatouage complexe sur sa cuisse qu’elle a obtenu fin 2019.

Ses autres tatouages ​​incluent des notes de musique sur son poignet, un texte de style rouleau sur son pied, un «om» sur sa hanche, des chiffres romains sur son cou, un point-virgule sur son autre poignet et plusieurs chiffres sur diverses parties de son corps. Il ne fait aucun doute que chacun de ses tatouages ​​signifie quelque chose de différent et de spécial pour Gomez, signifiant différentes parties de sa vie et les choses difficiles qu’elle a vécues.

Que signifie le nouveau tatouage de Selena Gomez?

À la mi-janvier, Gomez s’est rendue à New York et a fait une halte dans son salon de tatouage préféré, Bang Bang Tattoo. Alors qu’elle quittait la ville, des photographes aux yeux d’aigle ont repéré un tout nouveau tatouage ornant le cou de Gomez – le mot «rare».

Rare est le nom du dernier album de Gomez ainsi que la piste de titre de l’album. Son album populaire contenait des chansons notoirement vulnérables.

Gomez a récemment parlé de la chanson «Rare» et de ce que cela signifie pour elle, en disant que «’c’est une chanson qui dit:’ Je sais que je n’ai pas tout, mais je sais que je mérite quelque chose de spécial. ‘ ”

Il semble que Gomez voulait un rappel constant de la chanson qui lui tient tant à cœur. Se faire tatouer ce mot spécifique est une manière omniprésente de faire savoir à Selena Gomez qu’elle est «rare» et qu’elle est vraiment une survivante.