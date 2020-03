L’histoire derrière la chanson «Lucille» de Kenny Rogers

Kenny

Rogers a fait des chansons sur l’amour, la vie et le chagrin. Voici l’histoire derrière

son premier coup, Lucille.

La mère de Kenny Rogers n’aimait pas la chanson «Lucille» au début

Kenny Rogers en 1981

Kenny Rogers était fier de lui après avoir fait la chanson Lucille. Cependant, sa mère ne se sentait pas si bien à ce sujet après la première diffusion de la chanson à la radio. Le plus gros problème pour elle était que le titre de la chanson était son vrai nom.

La mère de Rogers a également eu un problème avec les paroles de la chanson. Dans son autobiographie, Luck or Something Like It, Rogers a déclaré que sa mère avait exprimé son mécontentement lors d’un appel téléphonique. Il dit que leur conversation a commencé avec sa mère en disant: «À quoi penses-tu, Kenneth Ray? Que penseront les gens quand ils vous entendront chanter que votre mère quitte sa famille pour aller dans un bar? Et comment osez-vous écrire sur moi d’avoir quatre enfants affamés? “

Dans son livre, Rogers dit que la chanson ne parlait pas de sa mère à

tout. Il lui a dit qu’il n’avait même pas écrit la chanson. Il a également essayé de prouver la chanson

ne parlait pas d’elle en soulignant qu’elle avait huit enfants, pas quatre.

Les dirigeants du label ont mis du temps à s’échauffer devant «Lucille»

Kenny Rogers aux American Music Awards

Rogers a eu du mal à amener les gens à donner Lucille

une chance. Il a dit que certains des cadres de son label n’étaient pas optimistes quant à

le potentiel pour que la chanson devienne un succès. «Certains des dirigeants du label

avait remis en question la chanson quand ils l’ont entendue pour la première fois, pensant que

une sortie de Kenny Rogers », a écrit le chanteur. Il a également déclaré que les dirigeants pensaient que le

chanson était «trop country» pour son image, qu’ils pensaient être «milieu de la

route.”

Rogers a remis en question la fin originale de Lucille, mais

après la réécriture du dernier couplet, il a estimé que la chanson ferait bien sur le

radio. Il a dit que son manager, Ken Kragen, avait commencé à rire quand il avait entendu

le single, et a dit: “Ce sera soit annulé comme une chanson de nouveauté, soit c’est

va être la plus grande chanson du pays. “

Le succès de «Lucille»

Kenny Rogers en 1985 aux American Music Awards

Bien que la chanson ait été initialement difficile à vendre, Lucille

est devenu la première chanson à succès de Rogers en tant qu’artiste solo après avoir coupé les liens avec son groupe

La première édition. En 1977, la chanson a atteint la première place des États-Unis de Billboard.

Hot Country Songs list et n ° 5 sur la liste Hot 100 de Billboard.

Rogers a déclaré que Lucille a décollé après avoir effectué la

chanson sur The Tonight Show avec Johnny Carson. Suivant le

10 000 exemplaires du single ont été demandés. “Apparemment du jour au lendemain,

nous sommes passés de deux spectacles en semaine et trois dimanche dans les salons de Las Vegas

dans les salles d’exposition principales », écrit Rogers dans son livre. «Lucille a changé

tout », a déclaré Rogers. «Il est allé au n ° 1 et y est resté pendant deux semaines. Il

a remporté un Grammy, l’Academy of Country Music Song and Single of the Year, et le

Association de musique country de l’année. »

Rogers a également remporté le prix ACM Male Vocalist en 1977

et le prix ACM Entertainer of the Year en 1978. Les fans ont tellement aimé la chanson qu’ils

a commencé à le sélectionner sur les juke-box. Selon Rogers, les ventes de juke-box ont contribué à Lucille

devenir si populaire. Dit Rogers: «Ce sont des auditeurs comme ça qui ont saisi

de Lucille et en a fait un monstre. “

