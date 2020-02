L’histoire étrangement satisfaisante derrière cette annonce «Jour de la marmotte»

Bill Murray est connu pour deux choses. Tout d’abord, il est l’un des acteurs comiques les plus acclamés de l’histoire du cinéma hollywoodien. Deuxièmement, il est connu pour être très particulier dans les projets qu’il choisit. Certains fans ont été un peu surpris la nuit dernière de voir Murray dans une publicité Jeep où il a repris son rôle dans la comédie classique des années 1990, Groundhog Day. Voici comment il a été acheté pour l’annonce du Super Bowl.

Les difficultés à contacter Bill Murray

Olivier François est le directeur marketing de Fiat Chrysler Automobiles. Inutile de dire qu’il est assez important. Même lui a eu du mal à contacter Murray.

Selon la FCA, François a réalisé que le Super Bowl dimanche coïnciderait avec le Groundhog Day pour la deuxième fois en 54 ans. Cela lui a fait penser à la thématisation d’une publicité autour de Groundhog Day, le film de comédie bien-aimé. C’est une excellente idée. Après tout, il n’y a pas d’autres films sur le thème de Groundhog Day pour rivaliser avec l’opus de Murray.

François a déclaré à USA Today que la principale difficulté entourant ce projet était d’atteindre Murray. “Il n’a pas de téléphone, pas d’agent, pas de mail. Il aurait un numéro 800. Vous laissez un message et peut-être qu’il vous rappellera. “

Comment cette drôle d’annonce a été créée

Dans le communiqué de presse de la FCA, François a déclaré: «La magie s’est produite pour la première fois quand j’ai eu la chance incroyable de rencontrer Bill en personne il y a quelques années, et je savais alors qu’il était parfait pour Jeep. Parce que comme Jeep, Bill est un esprit libre, il cherche intentionnellement des moyens de trouver l’aventure et de vivre une vie extraordinaire. »

USA Today rapporte que François et Murray ont déjà participé au même dîner et ont des cercles sociaux qui se chevauchent. François a essayé de mettre la main sur Murray. Il a attendu, attendu et attendu. Finalement, François s’est emparé de lui grâce à des amis communs.

Ensuite, François avait besoin de s’emparer de certains droits. De toute évidence, il devait obtenir la permission de Sony Pictures pour «refléter» les éléments de Groundhog Day afin de créer l’annonce de Jeep. En outre, il devait obtenir une licence pour le duo classique Sonny & Cher «I Got You Babe». L’une des blagues les plus célèbres de Groundhog Day tourne autour de cette chanson.

Les gens de Jeep ont fait un effort supplémentaire (sans jeu de mots) pour cette annonce. Ils ont fait apparaître d’autres membres du casting de Groundhog Day dans la publicité. L’un des acteurs était le frère de Murray, Brian Doyle Murray.

Ce que Jeep pense de Bill Murray et vice versa

Malgré sa difficulté à atteindre Murray, François le complimentait toujours. «Il y a juste ce sentiment de liberté dans tout ce qu’il poursuit. Il fera les choses selon ses propres conditions… Il est aventureux. Il est original. “

François a ajouté: «Il n’a jamais fait de publicité, n’a jamais eu l’intention d’en faire une. Mais il a fait celui-ci, ce qui est un miracle. »

Que pense Murray de tout cela? «C’est ma première publicité. Je suis content de l’avoir fait avec [Jeep]. Et je suis heureux que ce soit aussi ma dernière publicité. “

