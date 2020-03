L’histoire Instagram de Matt Roloff laisse plus d’indices qu’il prévoit de quitter les fermes Roloff

La nouvelle saison de Little People, Big World sortira à la fin du mois de mars 2020, et les fans ont hâte de voir dans quoi s’embarquent désormais les Roloff. Nous savons que la saison dernière s’est terminée avec Amy Roloff qui a pris une décision importante sur sa vie. Maintenant, elle a tous emménagé dans sa nouvelle maison à seulement 15 minutes de la propriété Roloff Farms. Quant à Matt, il est toujours à la ferme – mais il pourrait faire des démarches pour s’éloigner.

Le 9 mars 2020, Matt a publié certains de ses plans concernant une nouvelle maison dans son histoire Instagram. Et cela nous fait nous demander si cette structure nouvellement construite sera à la ferme ou dans un endroit totalement différent. Voici ce qu’il a posté.

Matt Roloff a déjà publié des plans sur la construction d’une nouvelle maison

Matt a parlé de quitter les fermes Roloff pendant un certain temps. Alors que la ferme est l’endroit où lui et Amy vivaient lorsque leurs enfants grandissaient, une tonne a changé depuis. Leur divorce a peut-être aigri certains des souvenirs de la ferme, et tous les enfants Roloff sont mariés avec leur propre famille.

“Il y a une partie de moi qui veut garder la ferme et construire une maison qui me convient, mais une partie de moi veut juste vendre la ferme et la liquider et continuer”, a dit Matt à propos de la propriété emblématique. “C’est un fardeau.”

Matt a laissé entendre sur son Instagram qu’il prévoyait également de construire une maison totalement nouvelle. Avoir un plaisir fou à concevoir le projet ultime @mattroloff », Matt a sous-titré un article du 30 janvier.« La semaine dernière, j’ai assisté au # ibs2020 (salon international des constructeurs) pour obtenir toutes les dernières et meilleures idées de construction. … Il est maintenant temps d’exprimer une certaine créativité refoulée. »

Jeremy Roloff a laissé entendre qu’il était intéressé à reprendre Roloff Farms

Les fans adorent Roloff Farms, et ils ont dit que le spectacle ne serait pas le même sans lui. Non seulement les fans l’adorent, mais les petits-enfants de Roloff l’adorent aussi. Bien que Matt ne reste peut-être pas sur la propriété pour toujours, il semble que son fils, Jeremy, pourrait vouloir le posséder lui-même.

«Grandir dans une ferme, la passion pour la terre ne m’a jamais quitté», a déclaré Jeremy sous-titré sur Instagram en juillet 2019. «Auj et moi avons travaillé très dur pour pouvoir en acquérir un un jour et visiter la ferme Mona a été un grand encouragement. dans nos efforts. “

Jeremy a ensuite dit à l’un de ses partisans propriétaire de Roloff Farms serait «très cher» et peut-être pas possible de posséder. Mais il a peut-être changé son air. Il a posté des photos avec lui et sa fille dans une autre ferme en août 2019. Et il a dit à un abonné propriétaire de Roloff Farms maintenant “totalement une option”.

Matt a publié encore plus de plans de construction de maisons dans son histoire Instagram

Plans de la maison de Matt Roloff sur son histoire Instagram | Matt Roloff via Instagram Story

Il semble que les plans de construction de maisons avancent vraiment. Le 9 mars, Matt a publié des photos sur son histoire Instagram lui montrant la création de l’agencement de sa maison sur son ordinateur portable. Et la maison dont il rêve est immense et belle.

“Étendu avec mes nouveaux plans de maison pendant quelques heures”, a-t-il légendé l’une des photos montrant l’intérieur possible de la maison. «J’ai décidé que j’avais vraiment besoin de simplifier quelques zones de toiture.» Il a ensuite indiqué qu’il était allé chez le «distributeur local de fenêtres» pour voir ce qu’ils avaient et qu’il avait «fait les ajustements» nécessaires au plan.

Les plans de la maison sont magnifiques, mais il ne semble pas que ce soit une maison qui serait construite sur la ferme. Au lieu de cela, il semble qu’il pourrait appartenir à un climat plus chaud. Nous savons que Matt et sa petite amie, Caryn Chandler, visitent fréquemment Surprise, en Arizona, où Matt possède également une propriété. Nous ne serions pas surpris s’il abandonne complètement l’Oregon et passe à l’état beaucoup plus chaud où il peut réaliser ses rêves de construction de maisons.

