L’hommage amoureux de Jessica Biel à Justin Timberlake

2020-02-01 07:30:04

Jessica Biel a publié un hommage d’anniversaire jaillissant à Justin Timberlake sur Instagram, des mois après avoir été photographié en train de se tenir la main avec sa co-star de ‘Palmer’, Alisha Wainwright.

Jessica Biel a publié un hommage d’anniversaire jaillissant à Justin Timberlake sur Instagram.

Vendredi (31.01.20), la chanteuse a eu 39 ans et sa femme Jessica, 37 ans, a montré qu’elle avait mis son récent drame conjugal derrière elle alors qu’elle se rendait sur la plate-forme de partage d’images pour publier de belles images d’eux ensemble et partager un anniversaire. .

Elle a écrit: “Joyeux anniversaire à l’homme le plus intemporel que je connaisse. Vous grandissez en quelque sorte sans vieillir. Nous vous aimons tellement.”

L’année dernière, Justin a présenté des excuses publiques à Jessica sur son compte Instagram après avoir été photographié en train de se tenir la main avec sa co-star de ‘Palmer’, Alisha Wainwright.

Justin – qui a un fils de quatre ans, Silas, avec sa femme – a fait part de ses regrets face à une telle “faute de jugement” alors qu’il était sous l’influence de l’alcool parce qu’il a embarrassé sa famille.

Il a déclaré dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux: “Je reste à l’écart des potins autant que possible, mais pour ma famille, je pense qu’il est important de répondre aux rumeurs récentes qui blessent les gens que j’aime.

“Il y a quelques semaines, j’ai affiché une forte erreur de jugement – mais permettez-moi d’être clair – rien ne s’est passé entre moi et ma co-star.

“J’ai trop bu cette nuit-là et je regrette mon comportement. J’aurais dû mieux savoir. Ce n’est pas l’exemple que je veux donner à mon fils. Je m’excuse auprès de ma femme et de ma famille incroyables de les avoir mis dans une situation aussi embarrassante, et je me concentre à être le meilleur mari et le meilleur père que je puisse être. Ce n’était pas ça (sic). ”

Justin a terminé sa déclaration en soulignant qu’il est toujours heureux de travailler sur “Palmer”.

Il a écrit: “Je suis incroyablement fier de travailler sur Palmer. J’ai hâte de continuer à faire ce film et j’ai hâte que les gens le voient.”

Et les amis du couple disent que Jessica pense que Justin ne l’a pas trompée.

Un initié a expliqué: “Il est charmant et ouvert. Et évidemment, il a trop bu cette fois, mais Jessica pense qu’il ne l’a pas trompée. Elle le soutiendra.

“Ils travailleront à travers ça. C’était bien qu’il ait publiquement présenté des excuses mais évidemment le vrai travail qu’il fait est en privé et j’espère que ce n’était qu’une mauvaise nuit ivre.”

Une autre source a déclaré: “Ils minimisent tout et essaient de rire de rien. Mais c’était définitivement inapproprié et quelque chose qui mettrait une femme mal à l’aise. Il avait trop à boire et s’est laissé emporter. Leur mariage survivra.

“Elle est très bonne avec lui et il sait à quel point il a de la chance. Il dit que ce n’était pas grave, ils traînaient tous ensemble et c’est la fin de l’histoire.”

Mots clés: Jessica Biel, Justin Timberlake

Retour au flux

.