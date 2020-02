L’hommage de Nick Grimshaw à Caroline Flack

2020-02-18 11:30:04

Nick Grimshaw a rendu hommage à sa défunte amie Caroline Flack, admettant qu’il se sent “vraiment bizarre” après sa mort.

Le DJ de la BBC Radio 1 était un bon ami de l’ancien présentateur de “Love Island” – décédé à l’âge de 40 ans ce week-end – et a admis qu’il était “très choqué” d’entendre ce qui était arrivé à son copain.

S’exprimant sur son émission sur la BBC Radio 1, il a déclaré: “Je voulais juste commencer l’émission en disant quelque chose à propos de notre amie Caroline. Je me sens vraiment bizarre aujourd’hui, je me sens vraiment triste. Je suis évidemment très choqué par ce qui s’est passé C’est une tragédie et des nouvelles vraiment brutales à recevoir. Je suis sûr que vous savez qu’elle était l’une de mes personnes préférées à avoir dans la série, une de mes personnes préférées à point final. Je pensais juste qu’elle était brillante, je pensais qu’elle était si méchant. Je sais que beaucoup d’entre vous qui écoutiez étaient aussi de grands fans de Caroline. Cela a été très difficile pour moi et ses amis, tous ceux qui la connaissaient personnellement. Et tous ceux qui ont aimé regarder Caroline et la voir à la télé et l’entendre ici sur Radio 1. ”

Et le présentateur de radio de 35 ans a encouragé les autres à être gentils à la suite du décès tragique de Caroline.

Il a ajouté: “Je pense que c’est une bonne leçon pour nous tous. Vous ne savez jamais ce que quelqu’un traverse. Je pense donc que la gentillesse est la clé, et je pense que l’autre chose que nous pouvons en tirer est de prendre soin de votre bien-être mental.” , Je pense que c’est si important. Donc, si vous avez du mal, que vous traversez quelque chose ou que vous avez du mal, je pense que la meilleure chose que vous pouvez faire est simplement de tendre la main et de parler à quelqu’un, cela aide vraiment. Il y a une tendance à penser vous êtes seul, ou un fou, mais vous ne l’êtes pas. Et la réalité est que la plupart des gens luttent et se sentent déprimés de temps en temps, je sais que oui, et parler aux gens est la clé. Donc je pense que ce sont les leçons que nous pouvons en tirer, être gentils les uns envers les autres et parler à quelqu’un si vous en avez besoin. “

