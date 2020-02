L’homme mystère de Lady Gaga révélé

2020-02-03 11:30:04

Le nouveau petit ami de Lady Gaga est l’homme d’affaires Michael Polansky et elle le voit depuis un certain temps.

La chanteuse de 33 ans a été vue à plusieurs reprises près d’un homme mystérieux au cours des derniers mois et maintenant US Weekly a confirmé qu’elle sortait avec le PDG du groupe Parker.

Le couple a été vu en train de s’embrasser sur le balcon d’un hôtel à Miami au cours du week-end, et a également été vu en train de se tenir la main et de s’embrasser à Las Vegas le soir du 31 décembre.

Et un initié a récemment déclaré que le hitmaker «Bad Romance» est «fou de» son nouvel homme.

Une source a déclaré: “[Gaga] sort avec le même gars depuis plus d’un mois. Ils en ont vu d’autres avant les vacances et elle est folle de lui. ”

Selon l’initié, avant leur bécasse à Sin City, le duo “se voyait déjà depuis des semaines”.

Gaga a traversé une période mouvementée dans sa vie amoureuse en 2019, se séparant de l’ingénieur du son Dan Horton après seulement quelques mois de rencontres et, avant cela, annulant ses fiançailles avec Christian Carino en février.

La star née à New York – qui est restée discrète sur sa nouvelle romance – a révélé sa séparation de Dan via un post Instagram après avoir assisté à la soirée de célibataire de son amie Sarah Nicole Tanno.

La star de la pop – qui était également fiancée à l’acteur Taylor Kinney – a écrit sur la plateforme de partage de photos: “Une femme sur le point d’être mariée et moi, une femme célibataire. (Sic)”

Plus tôt dans l’année, Gaga a également annulé ses fiançailles avec Christian.

Une source a déclaré à l’époque: “Toute l’attention pour le film [‘A Star Is Born’] et sa séparation avec Christian était un peu trop. Elle s’est échappée au Mexique avec des amis deux fois juste pour sortir de Los Angeles. Elle semblait fatiguée et un peu sombre. “

