L’homme ne peut pas couper Trump pour un soutien émotionnel à la dialyse

Un homme de Floride est bouleversé par le fait qu’il ne peut pas apporter une découpe de carton grandeur nature de Donald Trump dans sa chambre d’hôpital pour un soutien émotionnel pendant qu’il reçoit une dialyse rénale.

Nelson Gibson – qui subit le traitement trois fois par semaine – a déclaré WPBR que sa famille n’est pas autorisée à l’accompagner pour les traitements de trois heures et demie, il a donc commencé à apporter une photo de 8 “par 10” du leader actuel du monde libre pour l’aider à passer à travers la procédure.

“C’est comme apporter quelque chose de chez soi pour vous mettre à l’aise”, a déclaré le joueur de 59 ans en portant une chemise avec le nom de Trump et une paire de chaussures personnalisées avec le visage du président.

La petite photo encadrée a si bien aidé Nelson pendant le traitement que son fils, Eric, a fait une découpe en carton miniature de son père debout à côté d’une photo de Trump.

Personne ne s’est plaint et certaines personnes ont même pris une photo de la photo, a déclaré Nelson au point de vente.

Mais quand il a décidé de monter d’un cran avec une découpe en carton grandeur nature du politicien incriminé, les choses se sont rapidement détériorées au Fresenius Kidney Care à Port St. Lucie samedi dernier.

Un travailleur social lui a dit dans le hall qu’il devait s’en débarrasser, a expliqué Nelson. “Ce n’est pas un rassemblement de Trump”, a-t-il déclaré.

Son fils a contacté les responsables de l’établissement pour savoir pourquoi la coupure n’était pas autorisée.

“C’était censé être un problème de sécurité des maladies infectieuses qui n’avait aucun sens”, a déclaré Eric à la chaîne de presse.

“Ce que j’aimerais vraiment, c’est qu’ils ne portent pas atteinte à la liberté d’expression et d’expression de mon père et lui permettent d’apporter la découpe de carton grandeur nature qui occupe moins de surface de service qu’une poubelle”, a-t-il ajouté.

Nelson soutient que d’autres patients apportent des éléments de soutien émotionnel plus perturbateurs.

“Elle apporte le papier bulle que vous mettez dans des boîtes et pendant trois heures et demie, elle est pop pop pop pop, c’est très nerveux”, a-t-il expliqué à propos d’un autre patient. “Je ne fais rien de tel. Je m’assois tranquillement là, il se trouve près de moi et c’est tout.”

Fresenius Kidney Care a déclaré qu’il y avait des limites raisonnables à ce que les patients pouvaient apporter à l’établissement.

“Nous soutenons fortement la capacité de tous nos patients à exprimer leurs points de vue, y compris en apportant des articles personnels dans nos cliniques qui offrent un confort”, a déclaré Robert Kossmann, directeur médical de Fresenius Medical Care North America, dans un communiqué. “En même temps, nous devons maintenir les normes de sécurité et de qualité requises dans nos cliniques.”

Les articles sont autorisés qui “ne créent pas de problèmes de sécurité ou de contrôle des infections, ou n’interfèrent pas avec les soignants sur le plancher de traitement”, a déclaré le porte-parole du centre, Brad Puffer, dans une autre déclaration.

L’établissement a demandé à Nelson de revenir pour sa dialyse, car les experts avertissent que même un traitement manqué peut entraîner de graves risques pour la santé, selon The Washington Post.

La famille a déclaré que Nelson ne reviendrait pas à moins qu’il ne soit garanti que la découpe de carton grandeur nature de Trump pourrait l’accompagner.

“Il croit que Dieu a placé Trump sur son chemin pour l’aider tout au long de ce voyage”, a déclaré Eric à la publication.

Préoccupée par la santé de Nelson, la famille essaie de faire modifier la politique du Fresenius Kidney Care, car elle estime que les autres centres de dialyse de la région ne sont pas aussi bons, selon le journal.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.