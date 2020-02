L’horreur du harceleur de Rebel Wilson

Rebel Wilson a révélé qu’elle avait une fois un harceleur, qui voulait l’enfermer dans sa ferme jusqu’à ce qu’elle apprenne à l’aimer.

Le harceleur de Rebel Wilson avait prévu de l’enfermer dans sa ferme jusqu’à ce qu’elle “l’aime”.

L’actrice de 39 ans a révélé que l’homme était tellement obsédé par elle qu’il a dit à la police qu’il voulait kidnapper la star et l’emmener dans sa ferme rurale de Victoria.

Selon The Herald Sun, Rebel a déclaré aux participants dans un discours lors du déjeuner Inspirational Women de l’Australian Open: “[He] a dit qu’il m’avait fait une chambre à coucher dans sa ferme et qu’il allait m’enfermer là-dedans, et j’aime à l’aimer. ”

L’homme s’est également présenté à un tribunal de Victoria en 2017, armé de fleurs, lors de son action en diffamation contre Bauer Media.

Rebel a également parlé du harcèlement sexuel à Hollywood et a admis qu’elle était en conflit au sujet de nommer ses agresseurs parce qu’elle ne voulait pas “détruire la vie des gens”.

Elle a déclaré: “J’ai manifestement rencontré des cas de harcèlement sexuel et je n’ai en fait jamais nommé publiquement les hommes impliqués.

“Vous avez ce sentiment étrange, ‘bien techniquement, ce n’était pas si mal. Est-ce que ça vaut la peine de détruire la vie des gens?'”

Rebel avait déjà dénoncé le fait d’être victime de harcèlement sexuel, se rendant sur Twitter pour partager son histoire.

Elle a écrit: “Une star masculine, en position de pouvoir, m’a demandé d’aller dans une pièce avec lui puis m’a demandé à plusieurs reprises de mettre mon doigt dans ses fesses.

“Pendant que ses amis masculins essayaient de filmer l’incident sur leurs iPhones et riaient. J’ai dit à plusieurs reprises non et finalement je suis sorti de la pièce.

“J’ai raconté l’histoire à des centaines de personnes dans l’industrie avec plus de détails, essentiellement pour les mettre en garde contre cette personne.”

Elle a également partagé: “Plus tôt dans ma carrière, j’ai également eu une rencontre dans une” chambre d’hôtel “avec un réalisateur de haut niveau. Je pensais que nous étions là pour parler de comédie.

“J’étais tellement naïf que l’idée que quoi que ce soit se passe en dehors des ‘discours de travail’ ne me traversait même pas l’esprit.”

