Liam Gallagher dénonce les affirmations de Noel Gallagher sur sa querelle avec Damon Albarn

2020-04-26 21:30:08

Liam Gallagher a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais fait la guerre à Damon Albarn pour une fille, après que Noel Gallagher ait imputé la fameuse querelle Oasis contre Blur à la rupture du couple.

Liam Gallagher a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais fait la guerre à Damon Albarn à propos d’une fille, après que Noel Gallagher ait blâmé la fameuse querelle Oasis contre Blur sur la chute du couple.

Noel a affirmé cette semaine que la guerre entre les deux groupes emblématiques des années 90 avait été provoquée par son frère Liam, 47 ans, et le chanteur Blur, 52 ans, se disputant une femme sans nom.

Mais Liam a maintenant abattu ces affirmations, disant que lui et Damon – qu’il appelait en plaisantant “Dermot Oblong” – ont toujours été copains, et insistant sur le fait que c’est Noel qui a commencé la querelle avec sa fameuse remarque dans laquelle il souhaitait Damon et son compagnon de bande Alex James “attraperait le SIDA et mourrait”.

Liam – qui a été dans une rivalité amère avec son frère depuis la séparation d’Oasis en 2009 – a tweeté dimanche (26.04.20): “Juste pour mémoire, Dermot oblong et moi ne sommes jamais tombés sur une fille ou un garçon. les choses ont mal tourné quand Noel Gallagher a souhaité que Dermot attrape le SIDA et ne meure pas le meilleur moment de Rkid comme vous étiez LG x (sic) ”

Le hitmaker “Shockwave” a également nié l’affirmation de Noel qu’il y avait “beaucoup de cocaïne impliquée” dans la querelle, car il insiste sur le fait qu’il n’a jamais participé à la substance illégale tout en passant du temps avec Blur.

Il a ajouté: “Et je n’ai jamais fait de cocaïne avec n’importe quel lot de bleu Rkid, vous et votre sorcière devez améliorer votre jeu (sic)”

Dans les commentaires originaux de Noel, le rockeur de 52 ans a déclaré: “Liam et Damon piquaient le même oiseau et il y avait beaucoup de cocaïne en jeu. C’est de là que le germe est issu.”

Et Alan McGee – qui a signé Oasis sur son label Creation Records – a soutenu les affirmations de Noel dans des citations qui auraient été tirées d’un nouveau livre.

Il a dit: “Il y avait une situation avec une fille. Cela a créé la guerre Britpop. Damon a baisé quelqu’un près de Liam. C’était l’une des nombreuses femmes avec lesquelles Damon était ami.

“Puis il est descendu avec elle pour une nuit et cela a créé le frottement. Ils se sont tous poussés après ça.”

Liam a également répondu aux affirmations d’Alan, insistant sur le fait qu’il “se fera gifler” s’il “ne garde pas [his] f *** ing bouche fermée “.

Il a tweeté: “Et en ce qui te concerne McGee, ta foutue guêpe garde ta f *** ing bouche crier sur moi ou tu seras giflé comme tu étais LG x (sic)”

Mots clés: Liam Gallagher, Noel Gallagher, Damon Albarn, Alex James

Retour au flux

.