Liam Gallagher promet d’ignorer désormais son frère Noël

Liam Gallagher a juré d’ignorer Noel Gallagher et sa femme Sara MacDonald à partir de maintenant après que Noel a plaisanté sur l’incendie de sa maison.

L’homme de 47 ans a été enfermé dans une querelle amère avec son frère et ancien compagnon de bande d’Oasis Noel depuis la séparation du groupe en 2009 et après que Noel a plaisanté sur l’incendie de la maison de Liam cette semaine et que Sara a rompu son silence sur la querelle familiale toxique, pense Liam. il est temps de tourner la page.

Après qu’un fan ait écrit sur Twitter: “Ne pense pas qu’il vaut la peine de s’embêter avec Liam. Tant qu’ils seront ensemble, il ne bougera pas. Il est clair qu’elle est la dominante là-bas. Vivez votre vie, comme Debbie et vous êtes incroyable et en vaut 100. Merci pour tout ce que vous faites, les peuples rock n roll star xxx, “Liam a répondu:” Votre rite et je vais essayer (sic). ”

Un autre fan l’a interrogé: “Je déteste en parler, et je me sens comme une merde de l’avoir fait, mais avez-vous lu l’interview de Noel avec la sorcière, je veux dire la femme?” et Liam répondit sarcastiquement: “J’ai en effet c’est merveilleux.”

Dans une interview avec British Vogue cette semaine, Noël, 52 ans, a admis qu’il avait pensé à la demande de Liam de réformer Oasis et a plaisanté en envisageant également de brûler la maison de son frère.

Il a dit: “J’ai souvent pensé” Laisse juste faire un concert “, a-t-il dit.” Mais j’ai réalisé que je ne le ferais que pour fermer cet idiot de merde. La seule autre chose que je pouvais trouver était en train de brûler sa maison ou d’écraser sa voiture … mais cela ne résoudra rien, n’est-ce pas? ”

Et Liam – qui est fiancé à Debbie Gwyther – a réagi sur Twitter en écrivant: “Donc, j’entends que Noel Gallagher veut brûler ma maison f ** king hell im en état de choc total et ils disent que je suis celui qui va menacer les gens WOW ( sic). ”

Il a ensuite fait une blague sur les aveux de Noel, disant que l’odeur de pain grillé le faisait s’inquiéter si son frère avait mis à exécution la menace.

Il a plaisanté: “Sh * t me pants puis pour une seconde pensée que je pouvais sentir une odeur de brûlé alors j’ai réalisé que c’était le toast brûlant alors vous savez LG x (sic).”

Et quand un fan lui a demandé de quoi il avait rêvé, il a répondu: “Des naff **** ont brûlé ma maison.”

.