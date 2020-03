Liam Gallagher s’apprête à se marier en Italie malgré la crise des coronavirus

2020-03-14 11:30:06

La star du rock britannique Liam Gallagher a insisté sur le fait qu’il prévoyait toujours de se marier en Italie – malgré la menace du coronavirus.

La star de 47 ans devrait épouser Debbie Gwyther en Italie cet été et malgré la crise sanitaire mondiale, Liam a insisté sur le fait qu’il ne changerait pas ses plans d’origine.

Interrogé sur Twitter pour savoir si le coronavirus influencera ses projets de mariage, Liam a répondu: “Elle ne s’en sort pas légèrement ha ha (sic)”

Ensuite, un autre adepte des médias sociaux a demandé: “Comment se passe la planification du mariage? (Sic)”

Et l’ancien chanteur d’Oasis – qui a proposé à Debbie pendant ses vacances sur la côte amalfitaine en 2019 – a déclaré: “Tout va bien.”

À l’heure actuelle, l’Italie compte plus de 12 000 cas confirmés de coronavirus et un nombre de morts de plus de 800.

En réponse à la crise sanitaire, l’Italie a déjà fermé des écoles, des gymnases, des musées, des discothèques et d’autres lieux à travers le pays.

Et le Premier ministre Giuseppe Conte a récemment annoncé son intention de fermer tous les magasins sauf les magasins d’alimentation et les pharmacies.

Pendant ce temps, Liam avait précédemment révélé qu’il prévoyait de prendre des cours de danse avant son mariage.

La star de la musique – qui était auparavant mariée à Patsy Kensit et Nicole Appleton – a hâte d’affiner ses compétences en danse en prévision du grand jour plus tard dans l’année.

Il a dit: “Je vais prendre des cours de danse au préalable.

“Je vais foutre le flamenco. Nous allons faire de la salsa dans toute la pièce.”

Liam a également révélé ce qu’il prévoyait de porter lors de son grand jour.

Il a partagé: “Je vais porter un costume noir.

“Debbie va passer un moment avec Mariah Carey et se changer en tenue de soirée.”

En prévision du grand jour, la rock star au franc-parler a ajouté: “Ce ne peut pas être l’un de ces dos quand vous vous étouffez avec un verre.”

Mots clés: Liam Gallagher, Oasis, Debbie Gwyther

