Liam Gallagher s’est “ auto-isolé de Noel Gallagher depuis une décennie ”

2020-03-19 15:30:07

La star du rock Liam Gallagher a plaisanté en disant que lui et Noel Gallagher étaient “auto-isolés depuis 10 ans”.

Liam Gallagher a plaisanté en disant que lui et Noel Gallagher étaient “auto-isolés” depuis 10 ans.

Les anciens coéquipiers d’Oasis sont aux prises avec des couteaux tirés depuis la rupture du groupe après une rupture dans les coulisses du couple lors de leur dernier concert à Paris en 2009.

Et parlant de la pandémie de coronavirus, Liam a plaisanté en disant qu’il était déjà séparé de son frère aîné depuis une décennie.

Il a écrit: “Me n RKid s’auto-isolent depuis 10 ans alors que quelques mois ne me font pas de mal. (Sic)”

Le hitmaker de «Shockwave» a également malicieusement appelé son autre coéquipier Paul «Bonehead» Arthurs »un« kangourou pervers »lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait des« obsessions avec des lanières »par un suiveur.

Liam a plaisanté: “C’est un kangourou pervers.”

La plaisanterie d’auto-isolement de Liam survient après avoir affirmé récemment que les hitmakers de «Wonderwall» avaient eu la possibilité de se réunir, ajoutant qu’il s’attendait à ce que son frère aîné saute sur l’occasion parce qu’il est «gourmand».

Cependant, Noel a ensuite consulté Twitter pour rejeter les réclamations de son frère pour la deuxième fois, avant de dire aux fans qu’il ne lui restait “que 13 ans de plus” dans l’industrie de la musique avant de prendre sa retraite.

Plus tôt ce mois-ci, il a déclaré: “Alors … juste pendant que je me fais faire les ongles et que je prends mes cours d’élocution réguliers, je tiens à souligner à nouveau que je ne suis au courant d’aucune offre pour un montant d’argent pour réformer la légendaire tenue rock’n’folk Oasis. Je pense que quelqu’un a encore des chansons à promouvoir, c’est peut-être ce qui cause la confusion.

“Bien que, malheureusement, il soit vrai qu’il reste près de 11 billets pour mes prochains concerts dans MCR. Ne vous inquiétez pas, il ne reste plus que 13 ans avant de prendre ma retraite. (Sic)”

Liam a suscité l’espoir des fans en suggérant qu’il y aurait une réunion Oasis à l’avenir parce que son frère n’était pas capable de refuser de l’argent.

Il a dit à l’époque: “Permettez-moi de vous dire ceci: il a été offert et il le sait.

“Il va évidemment dire non, parce qu’il aimerait être la personne qui annonce la nouvelle aux gens parce qu’il est le foutu oracle. Et évidemment je suis son petit frère, qui va bien et je suis là pour gâcher la f *** ing parti. “

Mots clés: Noel Gallagher, Liam Gallagher, Oasis

Retour au flux

.