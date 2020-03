Liam Gallagher veut réformer Oasis pour un concert caritatif après la fin de la pandémie de coronavirus

2020-03-19 20:00:05

Liam Gallagher a lancé un appel à son frère Noel Gallagher pour réformer Oasis pour un concert de charité unique une fois la pandémie de coronavirus terminée.

Le rockeur de 47 ans est aux prises avec son frère et frère amer Noel depuis que les hitmakers de “ Wonderwall ” se sont séparés en 2009, mais Liam a souvent parlé de son désir de rassembler le groupe.

Et maintenant, il a de nouveau demandé à Noel de se joindre à lui pour réformer Oasis pour un concert visant à collecter des fonds pour la charité, qui aurait lieu après la crise sanitaire actuelle – qui a vu près de 10 000 personnes dans le monde perdre la vie à la date du moment de l’écriture – s’est calmé.

Liam a tweeté: “Écoutez sérieusement beaucoup de gens pensent que je suis un **** et que je suis beau **** mais une fois que cela est mis au lit, nous devons récupérer l’oasis pour un rite de 1 concert pour la charité allez Noel nous pouvons ensuite revenir à nos incroyables carrières solo allez vous savez LG x (sic) ”

Le hitmaker “ Shockwave ” a également suggéré une composition possible pour le spectacle, y compris l’ajout de la langue dans la joue du duo pop roumain The Cheeky Girls.

Il a ajouté dans un deuxième tweet: “Tous ces misérables f *** ing **** s dans des groupes qui pensent qu’il y a trop cool pour l’école le jam c’mon weller les smiths c’mon marr Rkid oasis c’mon noel what a gig oh et les filles effrontées quelle ligne de merde allez vous savez (sic) ”

Les tweets de Liam interviennent après qu’il se soit moqué récemment des conseils de santé actuels qui disent aux gens de se mettre en quarantaine à la maison pour arrêter la propagation de COVID-19, car il a dit qu’il s’était “auto-isolé” de Noel depuis 10 ans.

Il a écrit: “Me n RKid s’auto-isolent depuis 10 ans alors que quelques mois ne me font pas de mal. (Sic)”

