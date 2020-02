Liam Hemsworth est «plus heureux» sans Miley Cyrus

Miley Cyrus et Liam Hemsworth ont eu une rupture désordonnée. Leur mariage tourbillonnant et la scission qui a suivi ont été si dramatiques que les gens en parleront pendant des années.

Après seulement huit mois de bonheur conjugal, les deux ont annoncé leur divorce. En quelques semaines, Cyrus embrassait Kaitlynn Carter au bord de la piscine en Italie, tandis que Hemsworth soignait son cœur brisé.

Il a eu une aventure ou aussi, mais il a donné à leur relation un mois ou deux avant de se faire repérer avec d’autres femmes. Malgré leur drame de rupture, Hemsworth et Cyrus sont maintenant tous les deux dans un meilleur endroit.

Miley Cyrus et Liam Hemsworth sont plus heureux de cette façon

Miley Cyrus et Liam Hemsworth | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Selon un initié proche de Hemsworth, il est plus heureux maintenant que sa relation avec Cyrus est terminée. Hemsworth est «vraiment plus heureux maintenant», même si lui et Cyrus auront toujours un lien spécial.

Les deux étaient dans une relation encore et encore pendant 10 ans. Il est impossible que ce genre d’histoire disparaisse.

Selon l’initié, Hemsworth manque toujours à Cyrus, et il le fera toujours. “Il l’aimera toujours et elle l’aimera toujours”, explique l’initié.

Malgré cela, les deux sont sur de nouvelles relations. Cyrus a été avec Carter pendant une courte période, avant de passer à Cody Simpson. Les deux semblent bien s’entendre.

Quant à Hemsworth, il semble devenir sérieux avec la mannequin australienne Gabriella Brooks. Il a même ramené Brooks à la maison pour rencontrer ses parents.

Liam Hemsworth et Miley Cyrus se sont peut-être précipités dans le mariage

Il y a une raison pour laquelle Hemsworth et Cyrus se sont précipités dans leur mariage. Il s’avère que la tragédie les a réunis.

Leur ancienne maison de Malibu a été détruite dans un incendie de forêt en novembre 2018. Après le choc de l’incendie, Hemsworth et Cyrus se sont tournés l’un vers l’autre pour plus de confort. Ils ont fait le nœud le mois suivant.

Selon l’initié, l’incendie avait tout à voir avec le moment de leur mariage. L’initié a déclaré: «Les incendies les ont rapprochés. Quand ils ont tout perdu, ils se sont appuyés les uns sur les autres et c’est pourquoi ils se sont mariés comment et quand ils l’ont fait. “

Cyrus était celui qui était vraiment secoué par la traînée de poudre. Elle se sentait perdue et sa longue histoire avec Hemsworth a fait de lui la personne idéale pour l’aider à traverser cette épreuve.

Il semble que ses émotions accrues aient conduit à la décision de précipiter le mariage. Selon l’initié, Cyrus “a décidé que lorsque sa maison a brûlé, elle se sentait hors de contrôle et cela les rapprochait, et avait cette révélation sur ce qui était important dans la vie … elle voulait s’assurer qu’ils seraient toujours ensemble pour toujours.”

Au final, Miley Cyrus et Liam Hemsworth étaient trop différents

Malgré le fait qu’ils auront toujours l’amour l’un pour l’autre, il semble que la relation entre Hemsworth et Cyrus était vouée à l’échec. Les deux sont différents à bien des égards.

D’abord, ils viennent d’horizons différents. Cyrus est fondamentalement né célèbre. Son père, Billy Ray Cyrus, est un grand nom de l’industrie musicale. Dolly Parton est sa marraine.

La famille Hemsworth, quant à elle, vient de racines distinctement ouvrières. Sa famille n’a jamais vraiment compris Cyrus et, selon l’initié, ils ont encouragé son divorce.

Ce n’était pas seulement qu’ils venaient d’horizons différents. Les deux ont des idées complètement différentes de ce que devrait être un mariage. Ils n’étaient tout simplement pas compatibles, et c’est pourquoi cela ne pourrait jamais fonctionner. “

Ils se sont séparés parce [Liam] réalisé en vieillissant et en grandissant, ils n’avaient pas de mariage et de relation traditionnels et c’était difficile pour lui et cela ne fonctionnait pas non plus pour Miley », a déclaré une source.

Les ruptures sont douloureuses pour tout le monde, mais la bonne nouvelle est que Hemsworth se porte beaucoup mieux maintenant. Cyrus fera toujours partie de sa vie, mais ils sont mieux lotis séparément.