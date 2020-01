Liam Hemsworth est ‘sérieux’ à propos de son nouveau beau

2020-01-15 23:30:03

Liam Hemsworth “devient sérieuse” avec sa nouvelle petite amie Gabriella Brooks, après leur première liaison en décembre.

Liam Hemsworth “devient sérieux” avec Gabriella Brooks.

La star de “ Hunger Games ” est romantiquement liée au mannequin de 21 ans depuis la mi-décembre, et des sources ont maintenant déclaré que le couple rumeur se rapprochait de jour en jour et se considérait déjà comme étant dans une relation sérieuse.

Un initié a déclaré: “Liam et Gabriella ont passé beaucoup de temps ensemble en Australie. [They are] Devenir sérieux.”

Liam, 30 ans, a présenté sa nouvelle flamme à ses parents, Craig et Léonie, lors d’une sortie déjeuner le mois dernier, et l’initié a déclaré qu’il était de “bonne humeur” ces dernières semaines.

S’adressant au magazine People, ils ont ajouté: “Gabriella a rencontré les frères et sœurs de Liam et ses parents. Liam était de très bonne humeur.”

Le nouveau roman de l’acteur est son premier depuis qu’il s’est séparé de son ex-épouse Miley Cyrus il y a cinq mois.

Miley a continué à sortir avec Kaitlynn Carter quelques jours seulement après l’annonce de leur séparation, mais a depuis appelé le temps sur cette relation et sort maintenant avec Cody Simpson.

Dans un communiqué publié au moment de leur rupture, un représentant de Liam et Miley a déclaré: “En constante évolution, en tant que partenaires et individus, ils ont décidé que c’était ce qu’il y avait de mieux alors qu’ils se concentraient sur eux-mêmes et sur leur carrière. Ils restent toujours des parents dévoués à tous leurs animaux qu’ils partagent tout en prenant ce temps à part. Veuillez respecter leur processus et leur vie privée. ”

Liam a demandé le divorce de la chanteuse de “Slide Away” quelques jours après avoir annoncé leur séparation, et a écrit sur Instagram: “Salut à tous, Juste un petit mot pour dire que Miley et moi nous sommes récemment séparés et je ne lui souhaite que de la santé et le bonheur à l’avenir. ”

Pendant ce temps, il a été récemment rapporté que Liam et Miley – qui se sont rencontrés sur le tournage de “ The Last Song ” en 2009 – ont déjà conclu un accord de règlement, bien que l’on pense que leur divorce ne sera finalisé qu’en mars.

Une source a déclaré: “Miley est soulagée qu’elle et Liam soient parvenues à un accord en ce qui concerne le divorce. Elle veut juste continuer.”

