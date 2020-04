Liam Hemsworth se souvient d’avoir été hospitalisé pour des calculs rénaux après avoir suivi ce régime

Liam Hemsworth s’ouvre sur une expérience “douloureuse” à partir de 2019 – et non, il ne s’agit pas de son divorce de Miley Cyrus.

Dans une interview avec La santé des hommes pour son article de couverture de mai, l’acteur australien, 30 ans, a rappelé avoir été hospitalisé pour une pierre au rein en février de l’année dernière. Selon Hemsworth, le fait de devoir subir une intervention chirurgicale lui a fait “repenser complètement” son régime végétalien, qu’il avait suivi pendant “près de quatre ans”.

“En février de l’année dernière, je me sentais léthargique. Puis j’ai eu une pierre au rein”, a-t-il déclaré au magazine. “Ce fut l’une des semaines les plus douloureuses de ma vie. Je faisais de la presse pour ‘N’est-ce pas romantique?'” (A l’époque, Cyrus rempli pour son mari de l’époque à la première de la comédie romantique.)

“J’ai dû aller à l’hôpital et me faire opérer. Tout va bien maintenant, heureusement”, a poursuivi Hemsworth. “Mais une fois que vous obtenez un calcul rénal, vous avez 50% de chances d’en obtenir un autre si vous continuez à manger comme vous le mangiez. Eh bien, mon calcul rénal particulier était un calcul rénal d’oxalate de calcium. Il se forme en raison de la présence excessive d’oxalate dans votre régime.”

La star de “The Hunger Games” a souligné que les oxalates “sont vraiment riches en beaucoup de légumes”, y compris les épinards et les amandes, deux ingrédients qu’il mettrait dans sa boisson protéinée du matin.

“Chaque matin, je prenais cinq poignées d’épinards, puis du lait d’amande, du beurre d’amande et aussi des protéines végétaliennes dans un smoothie”, a-t-il expliqué. “Et c’est ce que je considérais comme super sain. J’ai donc dû repenser complètement ce que je mettais dans mon corps.”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait décidé de devenir végétalien en premier lieu, Hemsworth a répondu: “La santé, c’est sûr. Je vais d’un extrême à l’autre. Ma mère se moque toujours de moi. Elle se dit:” Si vous pouviez simplement trouver un juste milieu entre toutes ces choses que vous faites, alors vous feriez probablement mieux. “”

The Riker Brothers / Santé des hommes

L’acteur de “The Last Song” a dit qu’il se sentait “bien” au cours des deux premières années où il a suivi le régime. (Cyrus est également réputé végétalien).

“Mon corps était fort, mon cardio était élevé. Ce que je dis à tout le monde est:” Regardez, vous pouvez lire ce que vous voulez lire. Mais vous devez en faire l’expérience par vous-même. Vous devez trouver ce qui fonctionne le mieux pour votre corps, “” A ajouté Hemsworth. “Et si quelque chose fonctionne bien pendant une période, tant mieux, continuez à le faire. Si quelque chose change et que vous ne vous sentez pas bien, vous devez le réévaluer puis le comprendre.”

Hemsworth et Cyrus divisé en 2019 après plus de 10 ans ensemble. Ils sont tombés amoureux sur le tournage du film de 2009 de Nicholas Sparks, “The Last Song”, et se sont fiancés en 2012. Après quelques années de spéculations selon lesquelles le duo s’était séparé, ils se sont officiellement réunis en 2016. En décembre 2018 , le couple se marier lors d’une cérémonie secrète à Nashville, Tennessee. Sept mois plus tard, Hemsworth et Cyrus ont révélé qu’ils s’étaient définitivement séparés, l’ancien demande de divorce fin août.

Bien que Hemsworth ait déclaré à Men’s Health qu’il ne discuterait pas de son divorce très médiatisé, il a expliqué comment il gère la vie sous les projecteurs.

“Pendant une longue période, cela a été très stressant et ça m’a vraiment touché”, se souvient-il. “Ouais, écoute, il y a des moments où tu veux te déchaîner et dire quelque chose … parce que de mon point de vue, la plupart du temps les choses qui sont écrites sur moi sont complètement fausses.”

“Il y a des moments où vous voulez parler et il y a d’autres moments où cela n’en vaut pas la peine, parce que vous allez simplement y attirer plus d’attention, et puis il vaut mieux ne pas y penser et tout laisser disparaître ,” il a continué. “Ces jours-ci, je ne veux pas investir plus de temps à m’inquiéter de ce genre de choses. Je me rappelle ce que j’apprécie maintenant et profiter de chaque instant autant que possible, que ce soit en travaillant ou avec ma famille ou tout ce que je je fais. J’essaie juste de trouver un positif dans tout cela et de profiter de la vie autant que possible. “

En savoir plus sur l’histoire de couverture de la santé masculine de Hemsworth ici.

Voir les photos

Éclaboussure

Liam Hemsworth a repéré des lèvres verrouillées avec une nouvelle petite amie en Australie